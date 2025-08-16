Un rescate en el mar sorprende a los veraneantes en Peñíscola, ¿qué ha pasado?

Quienes estaban en la playa Norte de Peñíscola a última hora de la tarde de este viernes pudieron verse sorprendidos por unas maniobras de rescate en el mar, pero después de la primera impresión, no tardaron en descubrir que era todo un montaje.

La concejalía de Playas informa de que se trataba de un simulacro llevado a cabo por los equipos de vigilancia y socorrismo de la costa, con la colaboración de Salvamento Marítimo.

Como explican desde el Ayuntamiento, durante este tipo de prácticas, los socorristas «ponen a prueba sus conocimientos y habilidades, mostrando también a los bañistas cómo se debe actuar en caso de una emergencia real».

El concejal del área, Ramón Simó, indica que «este tipo de ejercicios son necesarios para poner a prueba la agilidad de los equipos de rescate», y ha aprovechado la oportunidad para señalar que la valoración de la temporada estival, en su ecuador, es «muy positiva».

En cuanto a los detalles del simulacro, describe que se ha desarrollado en tres fases. Por un lado, se ha rescatado al tripulante de una embarcación con helicóptero. La segunda maniobra ha sido el rescate desde el aire de una víctima dentro del agua y para finalizar, se ha probado la localización de una persona en apuros con cámaras térmicas.

Para desarrollar estas prácticas, se ha contado con la participación del helicóptero de Salvamento Marítimo, dotado con cuatro efectivos, un piloto, un copiloto, un gruista y el rescatista; y de dos embarcaciones neumáticas con cuatro tripulantes cada una del servicio de salvamento y socorrismo de Peñíscola.

Las maniobras se han desarrollado durante aproximadamente 90 minutos y han concluido con éxito.