La Vall d’Uixó renueva su piscina cubierta con 86.000 €: todas las mejoras

Durante el 2025, el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha realizado diferentes trabajos de mejora y mantenimiento de la piscina municipal cubierta que en su totalidad suman 86.000 euros. La mayor parte de esa inversión se ha ejecutado aprovechando la parada técnica estival, con 56.000 euros gastados.

Estas instalaciones, gestionadas a través de la empresa municipal Emsevall, disponen de los dos vasos para la práctica de la natación, así como una sala de cardio a la que se habían destinado 30.000 euros para el cambio del suelo, la adquisición de una máquina andadora, la limpieza y la puesta a punto del material ya existente, la compra de una máquina multifunción deportiva y de pantallas digitales para informar a los usuarios, según detalla el concejal al frente de Emsevall, Javier Ferreres.

Las intervenciones más recientes consistieron en la reparación y sustitución de baldosas en el fondo del vaso grande, además de rejuntar las zonas más desgastadas, y se ha creado un nuevo despacho en una habitación sin uso, que se va a destinar al personal y las tareas de administración.

Otras actuaciones

En cuanto al exterior, se han colocado letras corpóreas y han renovado la envolvente con la pintura parcial de la fachada, además de cambiar las puertas de acceso, «porque las antiguas eran pesadas y dificultaban la accesibilidad», concluye Ferreres.