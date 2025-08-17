Eslida tanca la Mostra d'Artesania i Agroecologia amb un nou èxit de participació i assistència
L'organització afirma que centenars de persones han visitat el municipi els dies de l'esdeveniment
La XXIX Mostra d’Artesania i Agroecologia de la Serra d’Espadà, celebrada els dies 15 i 16 d’agost a Eslida, ha tancat la seua edició d’enguany amb un gran èxit d’assistència i participació. Centenars de persones es van acostar a aquest emblemàtic municipi per gaudir d’una programació plena de sabor, artesania, tradició i compromís amb el territori.
L’esdeveniment es consolida, un any més, com un referent en l’àmbit de la gastronomia, l’artesania, i l’agroecologia, així com un referent en la promoció de models de vida i consum arrelats al territori. La Mostra va oferir una oportunitat única per reconnectar amb els sabers tradicionals, descobrir productes de proximitat i conéixer iniciatives que estan transformant la Serra d’Espadà des d’una mirada sostenible i comunitària.
El públic va poder gaudir d’una variada oferta gastronòmica que incloïa degustacions de fruites i hortalisses tradicionals, formatges i mel de proximitat, pa artesà amb varietats antigues de farina i melmelades artesanes. Un dels moments més destacats va ser el taller sensorial amb cervesa ecològica i artesana de L’Audaç, una experiència que va fer valdre els sabors de la terra a través dels sentits.
La cultura popular i els oficis tradicionals van tenir un pes destacat amb demostracions d’ebenisteria, reparació de cadires amb boga i un taller d’espart, que van permetre al públic reconnectar amb tècniques artesanes ancestrals i comprendre el seu valor patrimonial.
A més, la Mostra va posar el focus en diversos projectes agroecològics i col·lectius del territori, que van compartir la seua tasca transformadora, arrelada i compromesa amb el medi ambient, la sobirania alimentària i la defensa activa del territori. També va destacar la xerrada sobre la importància del suro com a recurs forestal estratègic per a la Serra d’Espadà, i la ruta guiada pel sistema de reg andalusí d’Alfetx, una passejada que va permetre al públic descobrir de prop les infraestructures hidràuliques històriques d’Eslida i entendre el seu valor patrimonial i ecològic.
Igualment es va presentar una publicació que van tenir una gran acollida: el receptari Gastrobotánicas, que recupera l’ús culinari de plantes silvestres comestibles i reivindica la connexió entre biodiversitat, cultura gastronòmica i sostenibilitat.
Les famílies i els més menuts van disposar d’un espai propi amb activitats lúdiques i educatives, dissenyades des d’una mirada inclusiva i intergeneracional, pensades per fomentar el joc compartit, la participació activa i la corresponsabilitat familiar en la cura del territori i de la comunitat. Aquest espai va contribuir a facilitar la conciliació familiar i a promoure la participació igualitària de les persones adultes amb tasques de cura, afavorint així una experiència més accessible i equitativa per a totes.
