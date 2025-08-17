Moncofa aumenta su plantilla policial

El Ayuntamiento de Moncofa suma seis agentes de Policía Local que han aprobado ser funcionarios de carrera, de todos ellos, tres ya estaban trabajando de interinos, por lo tanto, este mes de agosto la plantilla de la Policía Local de Moncofa, se amplía en tres agentes.

José María Andrés, concejal de Interior, ha manifestado que “con este aumento de la plantilla, sin duda alguna, se podrán llevar a cabo más acciones, así como más presencia policial en la calle, más aún en esta época donde la playa suma cerca de 45.000 personas y la afluencia de vehículos supera todas las expectativas. También hay que sumar las incidencias que aparecen en el transcurso de las 24 horas”.

“De lo que se trata es que todos los turnos cuenten con un número de agentes suficientes, para desarrollar el trabajo diario, aunque siempre aparecen contratiempos, que modifican por completo el organigrama. Pero es una gran noticia el poder contar con tres agentes más que, aunque parece una cifra baja, para una localidad como Moncofa, es un aumento importante”, señala Andrés