El nuevo Eurosol de Benicàssim prepara su despegue: anuncian las obras para inicios del 2026

El proyecto Eurosol Beach de Benicàssim encara su fase decisiva con un calendario ya definido para el arranque de los trabajos. Si se cumplen los plazos previstos, las obras comenzarán a principios de 2026, con un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses, según confirman desde la propiedad.

El nuevo complejo se levantará en primera línea de playa y aspira a recuperar el carácter emblemático que tuvo en el pasado, con un diseño contemporáneo, integrador y sostenible. La actuación transformará el entorno con la construcción de tres o cuatro restaurantes de especialidades gastronómicas diferentes, así como un roof top con vistas al Mediterráneo.

El plan contempla una plaza pública de unos 700 m2 abierta al mar, concebida para mejorar la conexión entre el paseo y la playa y crear un espacio ciudadano más amable y accesible.

En estos momentos, el proyecto se encuentra pendiente del informe favorable del Ayuntamiento, paso imprescindible para lograr después el visto bueno de Costas Castellón en relación con la servidumbre de tránsito, y de la autorización de Costas de la Generalitat sobre la servidumbre de protección.

La tramitación se produce tras la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el consistorio validó en noviembre de 2024 después de más de tres años de procedimiento.

En paralelo, la propiedad abrirá en breve un proceso de selección de operadores, en el que se evaluarán las candidaturas de restauradores interesados en instalarse en el recinto. Hasta la fecha, no existe ningún acuerdo cerrado, pese a que se difundieron informaciones que apuntaban a un grupo gastronómico local. Desde la empresa promotora recalcan que todas las opciones siguen abiertas y que se estudiarán con detalle para garantizar la mejor oferta.

Eurosol Beach se convertirá así en el proyecto de restauración más ambicioso actualmente en marcha en Benicàssim, con la vocación de impulsar la dinamización turística y económica de la zona y consolidar el municipio como destino de excelencia en la costa castellonense. La parcela, situada entre Els Terrers y Heliópolis, permanecía cerrada desde la demolición del antiguo edificio en 2023, a la espera de los trámites urbanísticos y administrativos que ahora encaran su recta final.

El nuevo complejo se añade a la transformación que ya experimenta esta franja del litoral, donde en los últimos años abrieron restaurantes con mucho éxito, sumándose ahora también la construcción de un nuevo hotel en el solar del antiguo Azor. La iniciativa privada, junto a la renovación de espacios públicos, está contribuyendo a redefinir el perfil turístico y gastronómico de esta parte de Benicàssim.

La cuenta atrás hacia la construcción del Eurosol Beach, tras años de trámites y espera, marca ahora una nueva etapa para uno de los enclaves con mayor proyección del municipio.