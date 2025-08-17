Onda activa cerca de 77.000 euros en ayudas para proteger a las familias más vulnerables

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado un total de 87 ayudas de emergencia social durante el primer semestre del año, con una inversión global de 76.942 euros, destinada a cubrir las necesidades básicas de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Estas ayudas económicas permiten hacer frente a gastos urgentes relacionados con el alojamiento, la alimentación, los suministros básicos, la farmacia o el transporte, y se gestionan desde el área de Servicios Sociales del consistorio.

Este año, el equipo de gobierno ha incorporado un nuevo criterio de acceso, con el objetivo de mejorar la cobertura entre las personas que viven solas y destinan la mayor parte de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. En estos casos, si el gasto en vivienda supera el 30% de los ingresos, el umbral económico de acceso se incrementa en un 40%.

En este sentido, el concejal de Servicios Sociales de Onda, Óscar Valero, ha destacado: “Estas ayudas son una herramienta útil y directa para apoyar a quienes atraviesan situaciones difíciles”. “Nuestro objetivo es que nadie en Onda se sienta solo ante una emergencia social”, ha añadido.

Solicitud de ayudas

La convocatoria está abierta durante todo el año 2025, lo que permite a las personas solicitantes acceder a la ayuda en el momento en que lo necesiten. Toda la información y los requisitos pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento en www.onda.es o presencialmente en el área de Servicios Sociales.