Promociones de lujo y 'esqueletos' inmobiliarios conviven en este municipio de Castellón

El lujo convive con el abandono en la capital el Baix Maestrat: mientras surgen bloques modernos y exclusivos, otros edificios permanecen inacabados y deteriorándose. Vinaròs es en este momento una ciudad de contrastes en el sector inmobiliario.

La parte sur del casco urbano, cerca de la plaza de España, renace con la construcción de enormes bloques de obra nueva, con pisos y urbanizaciones lujosas. La última, actualmente en construcción, el edificio Odiseo, una urbanización 5 estrellas con piscina, pádel, gimnasio e incluso salón social. Y mientras tanto, en la parte oeste de las avenidas Juan XXIII y Gil de Atrocillo, viales que dan al hospital, los institutos y la residencia de la tercera edad, grandes ‘esqueletos’ ya forman parte desde hace muchos años del paisaje de los márgenes de ambos viales.

Se trata de cuatro bloques de edificios sin terminar de la denominada Promoción Park Plaza, que se anunció en su día como una promoción de un total de 94 viviendas promovidas en su momento por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).

Características

La venta de estos pisos, desde 73 metros cuadrados construidos y de 2, 3 y 4 habitaciones y piscina comunitaria, estaba prevista desde 58.400 euros más IVA. Dos grandes bloques solo tienen su estructura, y otros dos, bastante más avanzados, se deterioran día a día sin que su venta se reactive. Se intentó en 2017, cuando se instaló un cartel anunciando la venta de viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con piscina comunitaria. Pero las obras nunca se reiniciaron.

Hoy, cuelga en el vallado lugar un cartel de “Se vende” y “Suelo en venta” que gestiona una inmobiliaria ubicada en Madrid. Pendiente está si resurge el interés de las empresas de construcción por unos edificios que se quedaron a medio construir.

l repunte del sector en la capital del Baix Maestrat podría ser un buen momento para resucitarlos.