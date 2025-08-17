La vida se abre paso en la playa de Nules: Un nacimiento multitudinario en la 'Nit de Sant Roc'

Mientras cientos de personas se preparaban para asistir al disparo del castillo de fuegos artificiales con el que Nules daba por finalizadas las fiestas de Sant Roc, en la misma playa, a pocos metros, la vida se abría paso.

Decenas de huevos de tortuga boba decidieron entrar en eclosión en un contexto de lo más ruidoso, en el que la noche se hizo por momentos de día por la pirotecnia, y con su nacimiento, lograron que un puñado de vecinos escogieran el espectáculo natural al artificial.

Sucedió ya entrada la noche. El aviso al 112 llegó a las 23.00 horas, lo que movilizó tanto a agentes del Seprona, de la Guardia Civil, como a técnicos de la Fundación Oceanogràfic y la Universitat de València, que como explican, «a través de la Red de Varamientos de la Comunitat Valenciana, se desplazaron de inmediato y encontraron el nido».

Según relatan los propios vecinos, se dieron cuenta de que numerosas y pequeñas tortugas avanzaban hacia sus viviendas, a pesar de que, en condiciones normales, deberían haber tomado la dirección contraria para buscar el mar. Dicen los expertos que lo equivocaron su rumbo «atraídas por la luz» de las terrazas.

Algunos de los ejemplares neonatos de tortuga boba rescatados por los vecinos tras eclosionar sus huevos en la playa de Nules. / MÒNICA MIRA

Ante la necesidad de actuar de algún modo para ponerlas a salvo, lo primero que hicieron los testigos fue meter a los neonatos en cubos y baldes y llamar a la Policía Local, quien les redirigió al Seprona, aunque fue en el 112 donde atendieron su llamada y coordinaron la intervención.

Con la llegada de los técnicos, los vecinos se limitaron a asistir a la cuidadosa tarea de rescate, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

Desde Fundación Oceanogràfic explican que una vez localizado el nido, contaron hasta 92 cáscaras y seis huevos enteros sin desarrollo huevos de tortuga boba (Caretta caretta). Confirman lo que habían relatado los vecinos a Mediterráneo, que ellos mismos, llevados por la necesidad de hacer algo útil para salvar a las crías, habían liberado algunos ejemplares en el mar.

Técnicos de Fundación Oceanogràfic y la Universitat de València trabajando en el nido de tortuga boba localizado en la playa de Nules. / MÒNICA MIRA

De las 32 crías vivas que quedaban en tierra, 27 entraron en el mar y cinco ingresaron en las instalaciones del Oceanogràfic «para participar en el programa headstarting». Desde la fundación detallan que este proyecto se centra en «criar a las tortugas en un entorno controlado hasta que alcanzan un tamaño y un peso adecuados para incrementar sus posibilidades de supervivencia en el medio natural».

La colaboración ciudadana, como destacan desde la Fundación Oceanogràfic, es esencial en estos proyectos de conservación de especies cada vez más amenazadas, que en este caso, en la Nit de Sant Roc, encontraron en los vecinos de Nules a unos concienciados aliados en su lucha por la supervivencia.