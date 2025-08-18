Conselleria no duda y señala a los titulares de la parcela de Stylsaft en la Vall: deberán retirar los residuos

La Conselleria de Medio Ambiente, a petición del Ayuntamiento , ha iniciado de oficio un requerimiento dirigido a los dos titulares identificados de la parcela de Stylsaft en la Vall d'Uixó para que «en un plazo de dos meses, procedan a la retirada de los residuos» que se acumulan en la antigua fábrica.

Así, se da un paso más en la línea de lo ya anunciado desde que, a partir de una denuncia vecinal por intensos malos olores, se detectara el estado en el que se encuentra la parcela industrial, donde se acumulan numerosos residuos que se consideran contaminantes y peligrosos. La administración autonómica responsabiliza de la situación al último consejo de administración de una empresa que entró en concurso de acreedores en el 2018. Como ha podido saber Mediterráneo, el Ayuntamiento ha identificado los nombres de dos personas a las que se les va a exigir la intervención.

En el caso de que se negaran o que no atendieran el requerimiento en el plazo exigido, de manera subsidiaria, debería ser el Ayuntamiento el que limpiara la parcela, repercutiendo el coste a los responsables. El concejal de Medi Ambiente, Marc Seguer, asegura que en ese caso, se llegará hasta la vía judicial si es necesario para recuperar el dinero. No es la primera vez que se llega a ese extremo con otras instalaciones industriales en las mismas circunstancias.

La conselleria advierte de que los titulares de la parcela, deberán retirar los residuos «a través de un gestor autorizado» y para asegurarse de que ha sido así, «deberán acreditar documentalmente la correcta gestión y eliminación», añaden desde el departamento que dirige Vicente Martínez Mus.

Esclarecedores imágenes del estado y los riesgos de una nave industrial abandonada en la Vall / MÒNICA MIRA

Lo cierto es que hasta hace unos días, el Ayuntamiento de la Vall mantenía la tesis de que el control de los residuos industriales es competencia de la Generalitat y, por tanto, debía ser Medio Ambiente quien actuara de manera subsidiaria. Desde la conselleria lo desmienten al señalar que «la licencia ambiental corresponde al Ayuntamiento, que es la administración competente para las labores de inspección y control». El consistorio insiste en que esa parte se ha realizado, de hecho, han remitido los informes policiales, pero la retirada de la basura le correspondería a Conselleria.

Mientras esas cuestiones competenciales se dilucidan, los vecinos del barrio Toledo, el más próximo a las instalaciones, aseguran que los malos olores persisten, «especialmente por la noche». Y no es el único inconveniente.

Saqueo a plena luz del día

Afirman que de forma «muy habitual y a plena luz del día», son testigos de la entrada de personas que «incluso con radiales» se llevan materiales del interior de la fábrica. Una conducta que, según las autoridades, estaría detrás de la activación de las alarmas, hace varias semanas, cuando los vecinos comenzaron a notar un intenso olor «como a gas», que movilizó media docena de veces a los bomberos, que confirmaron que pese a ser molesto, las emisiones no eran insalubres ni peligrosas.

En un reunión reciente, desde el Ayuntamiento les informaron de que cuando la fábrica cerró había cuatro depósitos, uno de gas, otro de gasoil y los otros de productos químicos, sin precisar cuáles. Uno de ellos fue retirado la misma semana de la alerta vecinal, el más pequeño, pero quedarían el más grande. Los otros dos no son visibles desde el exterior.

El Seprona, que inició una investigación, descarta que exista un delito penal, por lo que el asunto deberá resolverse por la vía administrativa.