Nules iza la bandera de aviso por presencia de medusas en sus playas

Desde la mañana de este lunes, en las playas de Nules, junto a la bandera verde, ondea la que advierte de la presencia de medusas. Un aviso que se ha activado después de detectarse la presencia de ejemplares de Cotylorhiza tuberculata, comúnmente conocida como medusa huevo frito.

Desde la empresa Provita, encargada del servicio de vigilancia y socorrismo del litoral de Nules, recuerdan que cuando las medusas identificadas son pocas y no revisten ningún riesgo para los bañistas, la bandera de aviso acompaña a la de color verde, que indica que la playa es apta para el baño, aunque se advierte de su presencia «porque entendemos que pueda causar molestias», concretan desde la Concejalía de Playas.

Si se detecta un número importante de estos organismos y no son peligrosas, la bandera de medusas se asocia con la amarilla. El tercer aviso posible es el que la vincula con la roja, que alerta de que se trata de especies peligrosas y, por lo tanto, se prohíbe el baño.

Habituales de estas playas

Su aparición en la costa se repite cada año a estas alturas de temporada, por lo que los expertos inciden en que «su veneno no es peligroso para nuestra salud», exponen desde la Fundación Aquae. Eso no quiere decir que no sea molesto, como sucedería con la picadura de cualquier especie de medusa propia del Mediterráneo. «La irritación de la piel o la sensación de ardor en la zona que ha tenido un contacto con los filamentos venenosos son los dos síntomas más habituales», añaden desde Aquae.