Orpesa tendrá alcaldesa perpetua: Descúbrela!!!

La corporación municipal de Orpesa ha celebrado en la mañana de este lunes un pleno extraordinario y urgente, convocado exprofeso para aprobar un único punto del orden del día, como era el del reglamento de distinciones y honores del Ayuntamiento del municipio turístico.

La unanimidad ha marcado la aprobación del reglamento de distinciones y honores de Orpesa. / Mediterráneo

La medida, impulsada por el consistorio tras conocer el escrito presentado por el sacerdote de la parroquia de San Jaime, Josemi Sala, la camarera y la Cofradía de la Virgen de la Paciencia, en el que presentaban esta iniciativa, responde al objetivo de dotar al municipio del marco normativo necesario para poder nombrar a la patrona de la localidad, Nuestra Señora la Virgen de la Paciencia, como alcaldesa perpetua de la misma.

Unanimidad

El acuerdo ha salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal, tanto lo que respecta a la ratificación de la urgencia de la sesión como en la aprobación del reglamento, destacando la voluntad conjunta de la corporación municipal de "reconocer el papel histórico, cultural y espiritual de la Virgen de la Paciencia en la vida de Orpesa", señalan.

La urgencia para la celebración de este pleno extraordinario responde a la cercanía de la celebración del primer domingo de octubre, fecha en la que se conmemora el día dedicado a la patrona de Orpesa, jornada de especial relevancia para la ciudadanía y en la que se prevé oficializar este reconocimiento.