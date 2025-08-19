Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: "Gracias por confiar en nosotros"

Todo empezó en 1982, cuando María Ángeles Martí y Emilio Canós decidieron dar un paso que cambiaría sus vidas para siempre. En aquel entonces eran dos jóvenes con muchas ganas de trabajar y un futuro por construir.

La oportunidad les llegó gracias a Ramona Sales, conocida por todos como la tía Ramona, que tras jubilarse les cedió su puesto en el antiguo mercado municipal de Moncofa. Desde aquel momento, sus días comenzaron a girar alrededor de las verduras, las hortalizas, la fruta y, sobre todo, de la cercanía con sus clientas.

Han pasado 43 años desde entonces, y el sábado llegó el momento de poner fin a una etapa. Emilio y María Ángeles bajaron la persiana de su puesto para siempre. No lo hicieron solos: familiares y amigos les prepararon una fiesta sorpresa con la que quisieron reconocer tantos años de esfuerzo y dedicación. Entre abrazos, emociones y recuerdos, se cerraba una de las paradas más queridas del mercado.

Ese año 1982 también quedó grabado en sus memorias por otro motivo: fue el mismo en el que contrajeron matrimonio. «Es un año que nunca se nos olvidará, por ese motivo 43 años después aún tenemos en mente el cambio que tuvimos que afrontar», recuerdan ambos con nostalgia.

Emilio siempre fue un hombre de campo. Antes incluso de contar con el puesto en el mercado, ya cultivaba hortalizas que vendía al por mayor. La nueva etapa permitió que una parte de esas cosechas se destinara directamente a las clientas, frescas cada mañana. Él mismo lo recuerda: «Por aquel entonces nosotros plantábamos más de 120.000 lechugas de manera escalonada, con la finalidad de que todos los días hubiese para vender al minorista, como al mayorista. Lo mismo ocurría con cebollas, ajos tiernos, etc., porque la gente adquiría productos de temporada».

Con el tiempo, la visión de María Ángeles enriqueció el proyecto. Su idea era ofrecer mayor variedad y atraer a más compradores. Así, poco a poco, fueron ampliando la oferta. «Del producto propio fuimos incluyendo variedad de fruta, con la finalidad de que el comprador pudiera tener más para escoger», recuerda. El paso de los años trajo también cambios en el sector. La irrupción de los supermercados, con verduras y hortalizas embolsadas, obligó a replantear el modelo de negocio. Emilio dejó atrás la producción masiva de lechugas, ajos y cebollas, para dar un giro hacia los naranjos, los melones y los olivos.

Para María Ángeles, la experiencia detrás del mostrador fue mucho más que un trabajo. El trato cercano y diario con sus clientas marcó su vida: «Estar tantos años detrás de un mostrador, conociendo a cada una de las clientas, ha creado un gran vínculo familiar, porque todos los días te contaban penas y alegrías, bodas, bautizos y todo tipo de ceremonias y eso es sin duda alguna lo que me llevo de recuerdo. Quiero agradecer a todas las personas que, durante este tiempo, han confiado en nuestro producto».

Nueva etapa

El cierre del puesto no supone, sin embargo, un final sin continuidad. La historia guarda una bonita paradoja: tras más de cuatro décadas en el mercado, Emilio y María Ángeles han decidido ceder el espacio a Leticia Recatalá, nieta de la tía Ramona, aquella mujer que en el año 1982 les dio su primera oportunidad. Leticia, que ya había trabajado defendiendo sus productos en el mercado ambulante, afronta ahora un nuevo escenario desde el mismo punto de venta que tantos recuerdos guarda para la familia.