Adiós a las inundaciones: Benicàssim diseña la solución definitiva para una zona del municipio

Benicàssim ya tiene sobre la mesa las conclusiones del estudio con las soluciones para terminar con los problemas de inundabilidad de la zona en torno al barranco Sigalero, que baja desde las urbanizaciones de montaña de Montornés y Las Palmas hasta la zona de villas y apartamentos de la playa Heliópolis, atravesando la Gran Avenida Jaime I.

El documento propone la construcción de un embalse de laminación con capacidad para 150.000 m³ que permitiría regular el caudal en episodios de lluvias intensas y proteger las viviendas de esta parte sur del municipio.

El estudio, presentado ante los vecinos, contempla dos posibles ubicaciones para la infraestructura, una en las inmediaciones de la autopista y otra en los terrenos que ocupa actualmente la depuradora, espacio que quedará libre con la futura planta proyectada por la Generalitat. En ambos casos, el embalse tendría un doble uso, frenar el agua en momentos críticos y convertirse en un parque integrado en el paisaje que funcionaría durante los periodos secos.

Ubicaciones propuestas para la balsa. / MEDITERRÁNEO

El plan fue presentado por parte del equipo técnico del Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa, Susana Marqués, junto a concejales de diferentes áreas y técnicos responsables en una reunión con los vecinos de las zonas aledañas al barranco, que transcurre junto a la calle Sigalero, cerca de los cámpings Tauro y Florida.

Marqués defendió que la balsa de laminación propuesta como conclusión al estudio y los proyectos complementarios realizados por el consistorio «son esenciales para reforzar la resiliencia urbana y dar tranquilidad a los vecinos de la zona sur de Benicàssim».

Además, subrayó que el Ayuntamiento trasladará la necesidad al Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de que la Confederación Hidrográfica del Júcar priorice esta obra dentro de su planificación hidráulica.

Los asistentes al encuentro también reclamaron que la Confederación se implique en la limpieza del barranco en su tramo supraurbano, de competencia estatal, ya que el Ayuntamiento solo puede actuar en los tramos urbanos.

El consistorio ha acometido en los últimos años trabajos de adecuación y mantenimiento en el Sigalero, la Parreta y la Ratlla, pero los vecinos insisten en que el riesgo persiste mientras no se intervenga en la parte alta del cauce.

La alcaldesa junto a ediles y técnicos, en la reunión con los vecinos. / MEDITERRÁNEO

Cuadro de Santiago

La propuesta para el Sigalero se suma a otras actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para mejorar la evacuación de aguas pluviales en distintos puntos de la ciudad. En el 2023 se ejecutó la mejora del drenaje en la calle Violant de Casalduch, con la instalación de una conducción de gran capacidad e imbornales, y este verano se ha aprobado el proyecto para la red pluvial de la calle Vicent Fuentes Ramón, con un presupuesto de más de 200.000 euros y en fase de contratación. Esta obra permitirá aliviar la red de alcantarillado y reducir incidencias en viviendas y sótanos, aunque la solución definitiva llegará con el embalse de laminación.

Otro frente abierto es el Cuadro Santiago, humedal protegido que recibe las aguas de los barrancos de la Ratlla y la Parreta. El pleno municipal ya aprobó la ejecución de motas para contener las avenidas de agua, junto con estudios de inundabilidad y mejoras de drenaje en zonas críticas. La intervención contará con una inversión cercana a los dos millones.