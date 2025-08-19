Asombro en Xilxes por la llegada de un grupo de cigüeñas al campanario
A escasos cuatro kilómetros de la localidad se encuentran los Estanys d’Almenara, un entorno natural propicio para que las aves se alimenten
Los vecinos de Xilxes se han quedado sorprendidos ante la llegada de numerosas cigüeñas que se posaron en la torre-campanario de la iglesia de la Asunción. La escena ofreció una imagen poco habitual en este edificio histórico de la localidad, lo que llevó a muchas personas a acercarse para inmortalizar el momento, que quedará en el recuerdo.
Con toda probabilidad, las aves se encuentran de paso en su ruta migratoria hacia África, en busca de un clima más favorable. No obstante, dada la variabilidad climatológica, no se descarta que alguna pueda llegar a instalar su nido en el campanario de Xilxes, como ocurre en numerosos municipios de Castilla y León, donde las cigüeñas forman parte del paisaje de las torres de las iglesias.
A escasos cuatro kilómetros de la localidad se encuentran los Estanys d’Almenara, un entorno natural propicio para que las aves se alimenten antes de continuar su viaje hacia el continente africano.
Sin duda, la presencia de este grupo de cigüeñas en el edificio más alto del casco urbano se ha convertido en una de las imágenes del verano en Xilxes.
