La Vall plantea una gestión conjunta del auditorio y el teatro por 2 millones de euros

Desde que el Auditori Municipal Leopoldo Peñarroja de la Vall d’Uixó abriera sus puertas, el Ayuntamiento ha confiado su gestión a empresas privadas a través de una concesión administrativa, que este año tiene que volver a contratarse. Aprovechando el nuevo procedimiento, el equipo de gobierno ha decidido incluir una importante novedad: la dinamización del Teatro Municipal Carmen Tur en la misma licitación.

Con un presupuesto que ronda los 2 millones de euros para un periodo de dos años, la adjudicación contempla la gestión habitual del auditorio, que incluye «los espacios escénicos y de otra índole», además de la cafetería, a excepción de la sala de exposiciones (la que fue salón de plenos provisional) y el módulo educativo anexo (donde se encuentra la escuela de adultos).

La nueva empresa concesionaria, además, asumirá la gestión del teatro, aunque con limitaciones. Como explica el concejal de Cultura, Jorge Marqués, la intención es «dinamizar este espacio», con la organización de un mínimo de ocho espectáculos anuales, que se sumarán a los que habitualmente se realizan en este espacio.

Marqués incide que el propósito es optimizar el uso de ambas infraestructuras culturales, teniendo en cuenta la capacidad de ambas. El auditorio tiene una capacidad para casi 1.000 personas, «y para algunos actos es demasiado grande». La intención es que ese tipo de propuestas se deriven al teatro, con un aforo menor.

Aunque la principal, esta no es la única novedad del nuevo contrato. El Ayuntamiento incluye la creación, gestión y ejecución de un espacio creativo de formación e innovación cultural que se denominará Arts Lab; de un ciclo urbano de artes escénicas y de un festival familiar en valenciano, ambas propuestas con carácter anual.

El concesionario, a su vez, deberá desarrollar y mantener un Plan de Comunicación Unificado en el que se integrarán la programación del auditorio y el teatro y las programaciones planteadas, de manera coordinada con el plan de comunicación de la concejalía.

Licitación en suspenso

Y aunque todo está definido y el contrato salió a licitación el pasado mes de junio, la culminación del procedimiento se demorará más de lo previsto (se esperaba que el contrato entrara en vigor en septiembre). Ha sido así porque una empresa presentó un recurso contra el anuncio y el pliego de cláusulas administrativas, concretamente en relación a la condición sobre experiencia en la organización de festivales, lo que ha motivado la anulación de la licitación, que deberá volverse a publicar.