Polémica en Alfondeguilla: el párroco condena el aborto y la eutanasia con el toque de difuntos

Compromís manifiesta su rechazo a la actitud del rector del municipio, al cuestionar prácticas que están "legalmente reconocidas y protegidas"

Iglesia de San Bartolomé de Alfondeguilla.

Iglesia de San Bartolomé de Alfondeguilla. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Compromís por Alfondeguilla ha manifestado su rechazo a la actuación del párroco del municipio, quien realizó un toque simbólico, similar a la señal de muertos, después de las campanadas de las 12 horas por los abortos y la eutanasia. La formación considera que este gesto refleja una postura que limita el respeto hacia la libertad de elección de las personas, recordando que ambas prácticas están legalmente reconocidas y protegidas.

Desde Compromís se subraya que este tipo de gestos puede interpretarse como una condena pública hacia decisiones individuales, algo que no se considera adecuado en una sociedad democrática. Además, la formación lamenta que no haya habido un posicionamiento similar del párroco de la iglesia de San Bartolomé de la localidad respecto a otras injusticias sociales que afectan a la comunidad local y al ámbito global.

Por ello, Compromís por Alfondeguilla solicita respeto institucional y social hacia todas las opciones personales, recordando que el marco democrático debe garantizar que nadie sea estigmatizado o juzgado por decisiones tomadas en plena libertad. La formación enfatiza la importancia de que las instituciones promuevan una convivencia basada en el respeto, la tolerancia y la aceptación de todas las decisiones individuales.

