Polémica en Alfondeguilla: el párroco condena el aborto y la eutanasia con el toque de difuntos
Compromís manifiesta su rechazo a la actitud del rector del municipio, al cuestionar prácticas que están "legalmente reconocidas y protegidas"
Compromís por Alfondeguilla ha manifestado su rechazo a la actuación del párroco del municipio, quien realizó un toque simbólico, similar a la señal de muertos, después de las campanadas de las 12 horas por los abortos y la eutanasia. La formación considera que este gesto refleja una postura que limita el respeto hacia la libertad de elección de las personas, recordando que ambas prácticas están legalmente reconocidas y protegidas.
Desde Compromís se subraya que este tipo de gestos puede interpretarse como una condena pública hacia decisiones individuales, algo que no se considera adecuado en una sociedad democrática. Además, la formación lamenta que no haya habido un posicionamiento similar del párroco de la iglesia de San Bartolomé de la localidad respecto a otras injusticias sociales que afectan a la comunidad local y al ámbito global.
Por ello, Compromís por Alfondeguilla solicita respeto institucional y social hacia todas las opciones personales, recordando que el marco democrático debe garantizar que nadie sea estigmatizado o juzgado por decisiones tomadas en plena libertad. La formación enfatiza la importancia de que las instituciones promuevan una convivencia basada en el respeto, la tolerancia y la aceptación de todas las decisiones individuales.
- De Lima a Castellón: diez monjas huyen de Perú y reabren un convento cerrado desde 2022
- Orpesa activa su plan contra la reserva de playa: retiran en una mañana 29 sombrillas y 35 tumbonas
- Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: 'Queríamos hacer algo bonito para los vecinos
- Castellón está que arde: Un pueblo registra la temperatura más alta del año
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros
- Fallece Arantxa Garcia, concejala del Partido Popular de Benicarló
- Doble cogida en el 'bou' de Xilxes: Dos 'rodaors' acaban en el hospital
- Un pueblo de Castellón retrasa el horario de los 'bous al carrer' por la ola de calor