Aquí puedes consultar el programa de actos completo de las fiestas patronales de Sant Bartomeu de Nules

Miércoles, 20 de agosto

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 22:00 h.: En la Plaza Mayor, montaje de cadafales.

20:00 h. En el campo de fútbol Noulas Antonio Pérez Balada, tercera edición del Trofeo Aniversario C.E.F. Benicató. Partido C.E.F. Benicató - La Vilavella C.F. Patrocinado por la Concejalía de Deportes.

Jueves, 21 de agosto

20:30 h.: En el campo de fútbol Noulas Antonio Pérez Balada, Trofeo Sant Bartomeu y Memorial Manolo González El Mandelo. Partido CF Nules - At. Quart de les Valls (Liga Comunitat) - Primera FFCV.

Viernes, 22 de agosto

12:00 h.: Encuentro de las peñas frente al Convento. Recorrido por las calles de la Vila junto a la charanga En Ambar hasta la Plaza Mayor, donde tendrá lugar el tradicional disparo de cohetes y la Cridà de fiestas.

De 12:30 a 14:00 h.: En la Plaza Mayor, fiesta de la espuma con discomóvil en la plaza a cargo del DJ Sergio Bulau.

De 12:30 a 14:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

17:30 h.: En la Plaza Mayor, Cridà infantil con parque acuático para niños y niñas.

De 19:00 a 01:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

20:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, inauguración del mesón de la tapa. Tardeo a cargo de Rumba Sierra.

01:00 h.: En la calle Mercat, discomóvil a cargo de Kike GB y Sergio Bulau.

Sábado, 23 de agosto

De 12:30 a 14:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

17:00 h.: En la calle San Cristóbal, Girats Fest 40 JR. A cargo de DJ Rubén, DJ Toni Rico, DJ Sonn, Sanje, DJ Vicente Belenguer, DJ Head Hornys y DJ Ismael. Patrocinado por la Peña Girats.

19:00 h.: Bou per la Vila. Bou del poble, de la ganadería Aldeanueva Nº11 G0, patrocinado por el Ayuntamiento de Nules.

De 19:00 a 01:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

19:30 h.: En la calle Ramón y Cajal, X aniversario - tardeo a cargo de Quimbala. Patrocinado por la Peña La Perdició.

20:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, tardeo a cargo de Los Makis.

23:30 h.: Bou embolat de la ganadería Montalvo Nº96 G0. Patrocinado por el Ayuntamiento de Nules.

00:00 h.: En la calle Ramón y Cajal, X aniversario - discomóvil a cargo de Kike GB, Iker Nieto y Sbri’s DJ set. Patrocinado por la Peña La Perdició

01:00 h.: En la calle Colón (frente a la estación de tren), discomóvil a cargo de César Vera y Kike GB.

Domingo, 24 de agosto

De 9:30 a 12:00 h.: En la Avenida Millars, L’ApalanKlàssics: muestra de vehículos clásicos. Patrocinado por la peña L’Apalankà.

De 12:30 a 14:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

De 18:00 a 21:00 h.: En el Local Multifuncional, parque infantil con hinchables multi obstáculos, wippeout de bolas, hinchable combo multi tobogán y juegos de madera con monitores/as.

18:00 h.: En la calle Calderón de la Barca, tardeo a cargo del Dúo Fantasía. Patrocinado por la Peña 2000.

19:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, tardeo a cargo del grupo Sentir del Sur. Patrocinado por la peña La Tren-kà.

De 19:00 a 01:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

19:00 h.: En la iglesia arciprestal de San Bartolomé y San Jaime, Solemne Misa Mayor. Ocupará la sagrada cátedra Mosén Manuel Agorreta. Cantada por la coral Veus de Cor CEAM Nules. Presidida por la Corporación Municipal, Reina de la Vila y Corte de Honor.

20:00 h.: Solemne procesión en honor a San Bartolomé por el recorrido habitual, acompañada por la Banda Artística Nulense. Al finalizar, en la Plaza Mayor, fuegos artificiales.

20:00 h.: En el polideportivo municipal, eliminatorias de 24 horas de fútbol sala de las fiestas de San Bartolomé. Categorías masculina y femenina. Patrocinado por la Concejalía de Deportes.

22:00 h.: En la calle Virgen de la Soledat, discomóvil a cargo de DJ Clare Apir y DJ Kilian Martínez. Patrocinado por la peña La Tren-kà.

01:00 h.: En la calle Santa Ana, discomóvil a cargo de Sergio Bulau y Guille Silvers.

Lunes, 25 de agosto

11:00 h.: En la Plaza Mayor, espectáculo de trashumancia. Patrocinado por la Peña El Bou.

Al finalizar, en la calle Sant Francesc (junto al corro), se repartirá horchata para los niños y niñas. Patrocinado por la Peña El Bou y la Concejalía de Fiestas.

De 12:30 a 14:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

19:00 h.: Bou per la Vila de la ganadería Aldeanueva Nº23 G9. Patrocinado por la Peña El Bou.

De 19:00 a 01:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

20:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, tardeo a cargo de Gustavo Paradís.

22:00 h.: En la Avenida Marqués de Santa Cruz, sopar de germanor, con actuación de la orquesta BELLA DONNA. A continuación, discomóvil a cargo de Sergio Bulau.

Martes, 26 de agosto

11:00 h.: En el Local Multifuncional, rifa solidaria de Manos Unidas con la colaboración de entidades públicas, privadas y comercios de Nules. Abierto al público.

12:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, aniversario – actuación del grupo Benicai. Patrocinado por la peña La Gent de Perla.

De 12:30 a 14:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

19:00 h.: Bou per la Vila de la ganadería Domínguez Camacho Nº35 G1. Patrocinado por la peña La Gent de Perla.

A continuación, suelta de vacas de la ganadería El Gallo a plaza cerrada. Patrocinado por la peña La Gent de Perla.

De 19:00 a 01:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

De 20:00 a 21:00 h.: En el Local Multifuncional, espectáculo infantil: “Circo Piruleta”, con malabares, acrobacias y magia.

20:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, tardeo a cargo del grupo Tandem.

23:30 h.: Bou embolat de la ganadería El Pilar Nº99 G1. Patrocinado por la peña Devoció pel Bou.

00:00 h.: En la calle Santa Teresa, aniversario – discomóvil a cargo de DJ Clara Giménez. Patrocinado por la peña La Gent de Perla.

02:00 h.: En la calle Santa Teresa, discomóvil a cargo de Requena Kalero y Guille Silvers. Patrocinado por el Ayuntamiento de Nules.

Miércoles, 27 de agosto

12:00 h.: En la iglesia arciprestal de San Bartolomé y San Jaime, Misa de difuntos. Cantada por la coral Sant Bartomeu. Presidida por la corporación municipal, Reina y Damas de la Vila.

De 12:30 a 14:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

18:00 h.: En el Local Multifuncional, baile para la gente mayor.

19:00 h.: En la calle Sant Xotxim con calle Alqueries, tardeo a cargo de Rumba Sierra. Patrocinado por la peña L’Atreviment.

De 19:00 a 01:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

20:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, tardeo a cargo de Jarana.

20:00 h.: En el polideportivo municipal, semifinales y finales de fútbol sala. Al finalizar, entrega de trofeos. Patrocinado por la Concejalía de Deportes.

22:30 h.: Nit de ronda a cargo del grupo Vora Sèquia.

23:30 h.: En la calle Sant Xotxim con calle Alqueries, discomóvil a cargo de DJ Alberto Castell. Patrocinado por la peña L’Atreviment.

01:00 h.: En la calle Sant Agustí con calle Mare de Déu dels Dolors, discomóvil a cargo de Sergio Bulau.

Jueves, 28 de agosto

De 12:30 a 14:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

De 19:00 a 01:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

19:00 h.: Bou per la Vila de la ganadería La Campana, Nº10 G0. Patrocinado por el Ayuntamiento de Nules.

20:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, tardeo a cargo de Lamaar.

22:15 h.: Concentración de las peñas en el Convento. Acompañadas por la charanga En Ambar.

22:30 h.: Desfile de disfraces. Los premios serán: Mejor crítica local; Mejor coreografía; al mejor carro (no se puede participar con carros de supermercado o grandes superficies). Primer, segundo y tercer premio (se valorará la elaboración y la originalidad).

23:30 h.: En el Camí la Mar (junto a la iglesia de la Inmaculada), baile de disfraces con actuación de la orquesta Tokyo Band. A continuación, discomóvil a cargo de DJ Sergio Tormo.

Viernes, 29 de agosto

De 11:00 a 13:30 h.: Correbars X aniversario L’Esgarró, con la charanga All’s Sex May Cowen. Patrocinado por la peña L’Esgarró

De 12:30 a 14:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

19:00 h.: Bou per la Vila de la ganadería Román Sorando, de nombre Modroñito, Nº24 G1. Patrocinado por la peña L’Esgarró (X aniversario).

Al finalizar el toro, en la Plaza Mayor, encierro infantil con carretillas para niños y niñas.

De 19:00 a 01:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

20:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, tardeo a cargo de Sonakay.

23:30 h.: Bou embolat de la ganadería Orive, Nº2 G9. Patrocinado por el Ayuntamiento de Nules.

23:30 h.: En la calle Santa Natalia (frente a La Olivereta), 10º aniversario L’Esgarró. Actuación a cargo del Showman del Serrucho y los DJs Kike GB y Javi Quirós. Patrocinado por la peña L’Esgarró

01:00 h.: En la calle Santa Cecilia con calle Enrique Giner, discomóvil a cargo de Sergio Bulau y Kike GB.

Sábado, 30 de agosto

De 11:00 a 14:00 h.: En el Local Multifuncional, parque infantil con toboganes de El Libro de la Selva e hinchables variados, con monitores/as.

De 12:30 a 14:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, mesón de la tapa.

19:00 h.: En la calle Cova Santa cruce con carrer Ample, L’Apalankà Fest con DJs. Patrocinado por la peña L’Apalankà.

19:00 h.: Bou per la Vila, de la ganadería Rehuelga, Nº1 G0. Patrocinado por la Peña Cultural Taurina – 20º Aniversario.

A continuación, Bou per la Vila, de la ganadería Sergio Centelles, Nº26 G1. También patrocinado por la Peña Cultural Taurina – XX Aniversario.

20:00 h.: En la Plaza Fray Asensi Nebot, tardeo a cargo del grupo Poetas del Silencio.

23:00 h.: Bou embolat, de la ganadería Rehuelga, Nº1 G0. Patrocinado por la Peña Cultural Taurina – 20º Aniversario. A continuación, Bou embolat, de la ganadería Sergio Centelles, Nº26 G1. Patrocinado por la Peña Cultural Taurina – XX Aniversario

00:00 h.: En la calle Santa Teresa, discomóvil a cargo de Kike GB y Javi Quirós. Patrocinada por la Peña Cultural Taurina – 20º Aniversario.

00:30 h.: En la avenida Marqués de Santa Cruz, concierto del grupo EFECTO PASILLO. Al finalizar, macro discomóvil de fin de fiestas: L’Askampà Live Show by DJ Nixon.

Domingo, 31 de agosto

De 08:00 a 13:00 h.: Desmontaje de cadafales.

22:00 h.: En la Terraza del Estany, último domingo de baile para la gente mayor. Patrocinado por la Concejalía de Gente Mayor.