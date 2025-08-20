65 desempleados agrarios mejoran caminos rurales e instalaciones deportivas de Burriana

Durante esta semana, el consistorio de la capital de la Plana Baixa, está realizando tareas de pintura en los bancos de la Plaça la Fira, así como en las instalaciones del campo de fútbol del Planelles y el Velódromo. Estos trabajos de reacondicionamiento se llevan a cabo a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2025, que también incluye el mantenimiento de caminos rurales, edificios municipales, mobiliario urbano y el entorno de la Torre Carabona.

En referencia a los caminos rurales, estos días las labores se han centrado en el Camí Marjalet, Llombai y Etxevarria, donde se han realizado trabajos de desbroce y limpieza de márgenes, conservación de cunetas y bacheo. Estas labores son indispensables para mantener la seguridad en este tipo de vías y mejorar la prevención y protección ante posibles incendios.

Concretamente en las instalaciones deportivas del campo de fútbol municipal Juan Bautista Planelles, durante el último mes se han llevado a cabo actuaciones que incluyen la pintura y reparación de muros, gradas y mobiliario deteriorado por el uso y las inclemencias del tiempo, mejorando la imagen y funcionalidad de los campos antes de comenzar la temporada. Estas actuaciones, van acompañadas de las obras recientemente iniciadas por la concejalía de Deportes, para renovar por completo la cantina que da servicio a deportistas, aficionados y usuarios.

Los trabajos emprendidos también en el Velódromo, incluyen la eliminación de malas hierbas y labores de pintura tanto en los muros exteriores como en el vallado perimetral con el objetivo de acondicionar los espacios deportivos y seguir fomentando el deporte local en las mejores condiciones.

Del mismo modo, los trabajos en los bancos de la Plaça la Fira y los de alrededor del Cementerio Municipal, que se encontraban en mal estado por el uso y las inclemencias meteorológicas, responden a diversas peticiones vecinales y, con estas actuaciones, verán renovada su imagen y funcionalidad.

Por último, las personas desempleadas que participan en el programa también han realizado labores de mejora y señalización en las pasarelas de acceso a las playas del litoral de la capital de la Plana Baixa.

Este programa está subvencionado íntegramente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y es gestionado a través del Ayuntamiento de Burriana en colaboración con la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Su objetivo es proporcionar rentas complementarias a 65 personas desempleadas en régimen agrario durante los periodos de inactividad derivados del ciclo agrícola.

La concejala de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha puesto en valor “la utilidad del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2025, que nos está permitiendo mejorar y adecuar numerosos edificios públicos, instalaciones deportivas, plazas y viales del término municipal mientras mejoramos la situación de desempleo de 65 personas en la ciudad”.