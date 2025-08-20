Alcalà-Alcossebre refuerza su apuesta gastronómica con una nueva Ruta del Pincho de la Tomata de Penjar

Alcalà-Alcossebre sigue apostando por iniciativas de carácter gastronómico y en torno a su producto más emblemático: la tomata de penjar. este martes, en el puerto deportivo Marina Las Fuentes de Alcossebre, se ha presentado la nueva Ruta del Pincho de la Tomata de Penjar, organizada desde la Asociación de Empresarios de Alcalà-Alcossebre, con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre. “Esta nueva ruta surge como complemento a las jornadas gastronómicas de la Tomata de Penjar que se celebran dentro de la Fira de la Tomata de Penjar, organizada desde el Ayuntamiento, y lo que hacemos es ofrecer pinchos de autor con la tomata como protagonista”, explicaban por parte de la organización. Catorce establecimientos de Alcossebre, divididos en tres rutas –Alcossebre centro, Puerto Deportivo Las Fuentes y zona sur de Alcossebre (Capicorb) - ofrecerán sus creaciones, del 22 del septiembre al 12 de octubre, uniéndose así a la celebración de la XI Fira de la Tomata de Penjar y a las jornadas gastronómicas.

El viernes 19 de septiembre se celebrará un acto de presentación pública con los pinchos que conforman la ruta y se dará a conocer el premio del Jurado.

La iniciativa establece sinergias con el comercio local ya que las personas que realicen compras en los establecimientos que forman parte de la Asociación de Empresarios de Alcalà-Alcossebre entrarán en el sorteo de pinchos. Por parte del Ayuntamiento, la concejala de Promoción Económica, Selene Blázquez, destacaba que “vamos de la mano con la Asociación de Empresarios para apoyar cualquier propuesta en la que se apoye la promoción económica de nuestro municipio, en este caso a través de la gastronomía y el comercio” y recordaba que “nuestra apuesta por la tomata de penjar comenzó hace más de diez años con la organización de la Fira, por parte del Ayuntamiento, y la colaboración de los hosteleros locales y ahora sumamos una iniciativa más que hace más extensa la promoción gastronómica de un producto único como es la tomata de penjar”.

En la rueda de prensa han intervenido el presidente de la Asociación de Empresarios, Jesús Sanmartín, los hosteleros Daniel Roig de Can Roig y Georgiana Vasile de Can Somni y la edil Selene Blázquez.