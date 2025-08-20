El alcalde de la Llosa y la banda Sant Felip Neri, a la greña
La Unió Musical acusa al munícipe de "discriminar" a la entidad y este afirma que "hay mejor entendimiento" con una de nueva creación
A pocos días para iniciarse las fiestas de la Llosa, que se desarrollarán del 4 al 14 de septiembre, el conflicto que mantienen abierto y vivo la banda Sant Felip Neri y el alcalde, Ximo Llopis, se agudiza más si cabe.
En este contexto, la entidad musical denuncia que el munícipe «ha impulsado la creación de una asociación cultural paralela, con la intención de sustituirnos en los actos de las fiestas patronales, procesiones, pasacalles o presentación...», pese a ser la única banda federada del municipio, por lo que consideran que se les está discriminando.
Carta íntegra de la junta directiva de la Unión Musical Sant Felip Neri a sus socios
Estimados socios y socias de nuestra Unió Musical Sant Felip Neri de La Llosa. Queremos trasladaros una situación que nos afecta directamente como asociación y que consideramos muy grave.
Como todos sabéis, nuestro alcalde ha creado una escuela municipal de música en la que las clases son gratuitas, incurriendo en un delito de competencia desleal contra nuestra escuela, caso que tenemos ya denunciado ante los tribunales, no contento con eso, ha impulsado la creación de una asociación cultural paralela, con la intención de sustituirnos en los actos de las fiestas patronales, procesiones, pasacalles, presentación etc.
Con estas actuaciones intenta conseguir ahogarnos social y económicamente, no nos cede local para nuestra escuela, ahora mismo se están dando las clases en la escuela y en las casas particulares de los alumnos, no nos cede local para los ensayos, ahora estamos haciendo los ensayos en el local de la Banda de Almenara, no nos concede ayuda económica para la realización de nuestra actividad, 200€ al año no cubren nada de lo que hacemos, y no nos contrata los actos de las fiestas patronales, de donde obteníamos parte de los fondos necesarios para seguir con nuestra escuela de música, ya que como todas es deficitaria, las mensualidades de los alumnos no cubren todo el gasto que la escuela conlleva.
Lo hace alegando que “no reconoce” a nuestra banda, la Unió Musical Sant Felip Neri, que es la única banda del pueblo federada y oficialmente reconocida en la FSMCV. Este "no reconocimiento" ha hecho que por ejemplo nuestra banda haya participado en la Trobada de Bandes de la Plana Baixa hace unos meses celebrada en Xilxes y nuestro alcalde haya declinado la invitación del alcalde de Xilxes a participar. El verdadero motivo es una inquina política por su parte frente a la junta directiva actual, alegando que se utiliza la Banda para hacer política, nada más lejos de la realidad. El resultado es que todos los músicos estamos pagando las consecuencias de estas decisiones y actuaciones arbitrarias y de mala fe.
Queremos dejar claro lo siguiente:
-- Legalmente, sí puede crear una asociación cultural, pero lo que no puede hacer es utilizarla para discriminar y excluir a la banda ya establecida y federada del municipio, más aun cuando se nos ha reconocido como Bien de Interés Cultural.
-- El ayuntamiento tiene libertad de contratación, sí, pero siempre bajo los principios de igualdad, no discriminación y respeto al patrimonio cultural. En nuestro caso, somos la única banda federada y reconocida, y excluirnos por motivos personales o políticos podría considerarse arbitrariedad administrativa.
-- También puede hablarse de competencia desleal, porque se está generando una “falsa competencia” con medios públicos, y eso perjudica a nuestra banda de manera injusta. La Federación ya ha denunciado el caso, lo cual nos respalda y refuerza nuestra legitimidad.
Además de ese apoyo, tenemos distintas vías de defensa:
-- Se han presentado recursos administrativos contra las decisiones del Ayuntamiento.
-- Se ha acudido al Síndic de Greuges.
-- Se han presentado demandas vía contencioso-administrativa.
Todas estas actuaciones están en marcha, pero los juzgados van saturados y no sabemos cuando empezaremos a ver resultados.
Y, por supuesto, vamos a dar difusión pública y mediática para que los vecinos conozcan esta situación.
En resumen: el alcalde no puede utilizar un cargo público para castigar a una entidad cultural del pueblo con tanto peso histórico y social como la nuestra. Nuestro papel como banda federada es un patrimonio cultural que merece respeto y reconocimiento.
Y aseguran que el primer edil alega que "no reconoce a nuestra banda", un "no reconocimiento" que, afirman, ha derivado en, como ejemplo, que Llopis "declinara la invitación del alcalde de Xilxes", para asistir a la Trobada de Bandes de la Plana Baixa, en la que participaba la Sant Felip Neri.
Respuesta del munícipe
Por su parte, Llopis asegura que «se ha intentado llegar a acuerdos» con la Unió Musical Sant Felip Neri, «pero no ha sido posible». Y añade que la banda de nueva creación, «que cuenta con 130 socios, sí que se ha abierto», lo que facilita su contratación para diferentes actos de las fiestas. "Hay un mejor entendimiento", asevera, a la vez que acusa a la junta directiva de la Unión Musical de "fomentar el conflicto por intereses políticos".
