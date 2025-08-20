De antiguos pajares a barrio para artistas: así revivirá un pequeño pueblo de Castellón

Antiguos pajares y almacenes abandonados situados en un pequeño municipio de Castellón están a punto de renacer como un barrio lleno de vida y arte.

En Geldo, un pequeño municipio del Alto Palancia con unos 650 habitantes censados, la zona de Las Eras está a punto de convertirse en «un espectacular barrio sostenible residencial para artistas y artesanos que será referente en el interior de la Comunitat». Al menos esa es la intención del Ayuntamiento, que tras meses de preparación, ha adjudicado el proyecto para transformar esta zona de 1,5 hectáreas a Aktua Management S.L., con un presupuesto de 441.471,9 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Tras ser capital cultural valenciana durante el año 2023 y dar a conocer al resto de la Comunitat su amor por la cultura, el Ayuntamiento apuesta por este innovador proyecto.

Imagen actual de Las Eras de Geldo. / Mediterráneo

Orígenes

La historia de Las Eras se remonta a décadas atrás, cuando sus pajares y almacenes, adaptados a la topografía accidentada, se utilizaban como espacios abiertos para trillar el trigo y otras labores agrícolas. Con el tiempo, el abandono de la producción rural y el deterioro de las construcciones hizo que este conjunto arquitectónico perdiera parte de su identidad, convirtiéndose en meros almacenes y en aparcamientos improvisados para los vecinos. Recuperar esa memoria histórica es uno de los objetivos del proyecto.

La intervención pretende recuperar la morfología espacial del lugar y su expresión formal, enfrentándose a las dificultades de rehabilitar estos antiguos paisajes culturales, una problemática habitual en la zona. La finalidad es dar una nueva vida al barrio, restaurando las edificaciones existentes y los espacios abiertos, para convertirlos en entorno comunitario y creativo. Los antiguos pajares se transformarán en talleres donde artistas y artesanos podrán trabajar de manera permanente o temporal, mostrando su obra al público y fomentando la economía local.

La apuesta de Geldo se apoya en subvenciones del plan Conviure de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que promueven la rehabilitación de edificios y la adecuación del entorno construido.

El proyecto se concibe como un modelo de intervención sostenible, con conceptos constructivos respetuosos con el paisaje y soluciones ecoeficientes que se integran con la identidad rural del municipio del Alto Palancia.

Atracción turística

Además, la iniciativa tiene un fuerte componente social y cultural. Se pretende que el barrio de Las Eras se convierta en un espacio de encuentro, con zonas de uso socio-cultural y turístico. La idea es atraer nuevos habitantes con talento creativo y ofrecer a los visitantes experiencias culturales y gastronómicas ligadas al patrimonio local. Un barrio que respire vida, historia y arte, donde los visitantes puedan descubrir la esencia de este pequeño pueblo mientras los artistas desarrollan su obra.

El plan busca integrar sostenibilidad, respeto al paisaje y rehabilitación del patrimonio rural.

Zona de actuación en Las Eras, en Geldo. / MEDITERRÁNEO

Regeneración Urbana

Con esta iniciativa, Geldo no solo preserva su legado arquitectónico y paisajístico, sino que también frena la despoblación y revitaliza la economía del municipio. Las Eras, con su pasado agrícola y su nueva vida artística, se prepara para convertirse en un lugar emblemático donde tradición y modernidad se entrelazan. La propuesta pretende que los fines de semana y en periodos vacacionales, turistas y vecinos puedan recorrer el barrio, contemplar el trabajo de los artistas y adquirir sus creaciones directamente en el espacio. El Ayuntamiento espera que este proyecto funcione como un motor de desarrollo cultural y económico, posicionando a Geldo como un ejemplo de regeneración urbana sostenible y de innovación social en el interior de la Comunitat.