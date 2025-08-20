El Consell repara 42 caminos dañados por la dana en el Alto Palancia

Las intervenciones se financian con parte de los 8,2 millones asignados para la provincia para este tipo de actuaciones

Barrachina ha visitado los trabajos que se llevan a cabo en caminos de Barracas y Jérica.

Barrachina ha visitado los trabajos que se llevan a cabo en caminos de Barracas y Jérica. / Mediterráneo

Concha Marcos

Castellón

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado las obras de dos caminos rurales gravemente afectados por las lluvias del pasado otoño en los términos de Barracas y de Jérica. Una visita en la que ha estado acompañado de los dos alcaldes, Antonio Salvador y Jorge Peiró.

Barrachina ha explicado que su departamento está actuando en la reparación de 42 caminos rurales afectados en la comarca del Alto Palancia, que se financian con parte de los 8,2 millones de euros asignados para la provincia.

«Garantizar la accesibilidad del agricultor a sus campos es un objetivo prioritario de la Conselleria, ya que no podemos dejar que se pierda ninguna cosecha por no poder recogerla por la mala situación de los caminos», resalta.

En este sentido, el conseller recuerda que «gracias a la agilidad mostrada para la pronta identificación de los viales rurales más perjudicados y la puesta en marcha en tiempo récord de las actuaciones que ya se están acometiendo, hasta el momento, en 111 caminos de la provincia».

Compromiso con el mundo rural

Barrachina asegura que «este tipo de actuaciones, junto con la convocatoria realizada con rapidez de ayudas para jóvenes y nuevos agricultores de 29 millones de euros, demuestran el compromiso de este Consell con el medio rural y con el mantenimiento de las diferentes infraestructuras agrícolas existentes, ya que se trata de un pilar fundamental en la economía y en la creación de empleo en la Comunitat Valenciana».

