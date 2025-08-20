La institución provincial de Castellón inyecta a l’Alt Maestrat más de 12 millones de euros en dos años

La Diputación de Castellón ha invertido en los últimos dos años más de 12 millones de euros en la comarca de l’Alt Maestrat. «El objetivo siempre ha sido el de incentivar y desarrollar nuestro mundo rural con inversiones que el interior siempre nos devuelve multiplicadas», señala la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés.

Una inversión que, como apuntan desde la institución provincial, «ha permitido que los municipios de l’Alt Maestrat reciban por fin soluciones a sus problemas».

Pallarés, que ha visitado la comarca junto al diputado David Vicente, ha desgranado inversiones que solo en materia de convenios y subvenciones se cifran en 1,2 millones. Como ejemplos, los 100.000 euros asignados a Ares del Maestrat para garantizar el suministro de agua potable; Atzeneta, con la canalización del pozo Meanes, con 152.000 euros; la restauración de pinturas de l’Avellà, en Catí, con 29.400 euros; y la rehabilitación del conjunto de Sant Joan de Penyagolosa, con 980.000 euros.

«Los acuerdos con los municipios son ejemplos de soluciones para los vecinos de una comarca en la que, además, actuamos en materia de seguridad, mejorando las condiciones de los cuarteles de Benassal con 55.000 euros" María Ángeles Pallarés — Vicepresidenta de la Diputación de Castellón

«Estos acuerdos son ejemplos de soluciones para los vecinos de una comarca en la que, además, actuamos en materia de seguridad, mejorando las condiciones de los cuarteles de Benassal con 55.000 euros», señala la vicepresidenta. «Queremos estar ahí, que el interior sepa que somos una Administración decidida a ayudar y dar servicio. Porque si gana el mundo rural, gana el conjunto de la provincia», añade Pallarés.

Infraestructuras

La acción de la Diputación de Castellón se ha traducido también en las mejoras de carreteras, como las CV-154, entre la Serratella y Albocàsser; la CV-169, en el acceso a Benafigos; la CV-167, entre Benassal y Vilafranca; o la CV-163, en la Torre d’en Besora. «Invertir en estas carreteras es asegurar futuro a los vecinos de estas comarcas», asevera el diputado David Vicente.

Asimismo, destacan intervenciones para garantizar «un mañana que debe ser protegido», como la construcción de helisuperficies en Ares o la Torre d’en Besora.

Por otra parte, inciden en que los planes de cooperación, el fondo contra la despoblación y el plan Impulsa «son compromisos reales que llegan a esta comarca cargados de liquidez». Y es que, afirman que «en dos años, l’Alt Maestrat ve solucionados muchos problemas y atendidas sus demandas porque hoy esta Diputación escucha y cumple su palabra».

Y recuerdan que ello «se ha hecho inyectando 2.124.336 euros a través del Fondo de Cooperación, con los 854.744 euros contra la despoblación y los 2.954.359 euros a través del plan Impulsa».