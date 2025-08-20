L’Alcora estrenará su nuevo instituto en septiembre tras 15 años de reivindicaciones
Ultiman las obras de remodelación del Ximén d’Urrea, con una inversión de 5,1 millones de euros
El IES Ximén d’Urrea de l’Alcora, el instituto más antiguo de la localidad inaugurado en 1983, encara la recta final de su remodelación, una obra histórica con un presupuesto de más de 5,1 millones financiados a través del Plan Edificant. Tras más de 15 años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa, asociaciones de padres y el propio ayuntamiento, los alumnos podrán iniciar el próximo curso en las nuevas instalaciones. Este mes, el Ayuntamiento retirará los barracones instalados en la explanada colindante al instituto.
La empresa Levantina Ingeniería y Construcción ejecuta el proyecto, que incluye un aulario moderno, un gimnasio y un nuevo vallado exterior. El nuevo edificio cuenta con aulas de ESO, Bachillerato, FP y Ciclos Formativos, además de laboratorios, biblioteca, salas multiusos, cafetería y talleres especializados.
El alcalde, Samuel Falomir, destacó que esta actuación supone «dar respuesta a una demanda histórica» y mejorar de forma notable la calidad de la enseñanza para l’Alcora y para estudiantes de municipios vecinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Orpesa activa su plan contra la reserva de playa: retiran en una mañana 29 sombrillas y 35 tumbonas
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros
- Fallece Arantxa Garcia, concejala del Partido Popular de Benicarló
- Doble cogida en el 'bou' de Xilxes: Dos 'rodaors' acaban en el hospital
- Un pueblo de Castellón retrasa el horario de los 'bous al carrer' por la ola de calor
- El nuevo Eurosol de Benicàssim prepara su despegue: anuncian las obras para inicios del 2026
- Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: 'Queríamos hacer algo bonito para los vecinos
- De San Fermín a Burriana: el imponente Cebada Gago que no corrió en Pamplona se exhibirá en la Misericòrdia 2025