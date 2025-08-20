L’Alcora estrenará su nuevo instituto en septiembre tras 15 años de reivindicaciones

El IES Ximén d’Urrea de l’Alcora, el instituto más antiguo de la localidad inaugurado en 1983, encara la recta final de su remodelación, una obra histórica con un presupuesto de más de 5,1 millones financiados a través del Plan Edificant. Tras más de 15 años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa, asociaciones de padres y el propio ayuntamiento, los alumnos podrán iniciar el próximo curso en las nuevas instalaciones. Este mes, el Ayuntamiento retirará los barracones instalados en la explanada colindante al instituto.

La empresa Levantina Ingeniería y Construcción ejecuta el proyecto, que incluye un aulario moderno, un gimnasio y un nuevo vallado exterior. El nuevo edificio cuenta con aulas de ESO, Bachillerato, FP y Ciclos Formativos, además de laboratorios, biblioteca, salas multiusos, cafetería y talleres especializados.

El alcalde de l'Alcora comprobó la evolución de las obras en el Ximén d’Urrea. / Javier Nomdedeu

El alcalde, Samuel Falomir, destacó que esta actuación supone «dar respuesta a una demanda histórica» y mejorar de forma notable la calidad de la enseñanza para l’Alcora y para estudiantes de municipios vecinos.