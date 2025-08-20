L'Alcora exige recuperar el bus a las 7 horas a Castelló para el inicio de curso

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha reclamado nuevamente a la Generalitat Valenciana que el autobús que actualmente sale de la localidad a las 7.15 horas con destino a Castelló vuelva a adelantarse a las 7.00 horas, como estaba contemplado en el contrato anterior. Falomir recuerda que esta petición se viene realizando desde el pasado mes de marzo, incluso ante de la entrada en vigor del nuevo contrato, y en reiteradas ocasiones, ya que la modificación del horario dificulta que los estudiantes de l’Alcora que se dirigen a la capital de la Plana puedan llegar puntuales a sus clases de primera hora de la mañana.

«El objetivo es garantizar un servicio de transporte público eficiente que dé respuesta a las necesidades de nuestros jóvenes y de todas las personas que dependen de este autobús para desplazarse a Castelló», subrayó el alcalde.

«No es tan complicado, es una decisión política». Falomir lamentó que, a pesar de la insistencia del Ayuntamiento, todavía no se ha obtenido respuesta por parte de la Conselleria competente. En este sentido, el primer edil urge que la situación se resuelva antes del próximo lunes 8 de septiembre, fecha en la que comienza el curso universitario, para evitar que los estudiantes alcorinos se vean perjudicados desde el primer día.

Abarca a 10 municipios

Cabe recordar que la adjudicación del contrato de este servicio, muy demandado por estudiantes de la UJI y la Escal, y por trabajadores, se realizó en 2023 y abarca 10 municipios, pero no se puso en marcha hasta el pasado 20 de marzo, tras la insistencia por parte del consistorio a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.