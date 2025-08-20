Moncofa da el salto definitivo al alumbrado led con 678.000 €

El Ayuntamiento de Moncofa ha anunciado la sustitución de más de 1.351 luminarias por tecnología led en 13 zonas del municipio, incluida la playa y las urbanizaciones. Esta actuación es posible gracias a una subvención de 678.100,43 euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

El proyecto permitirá completar la modernización del alumbrado público. «Vamos a tener dos ventajas, por una parte, el ahorro energético que será del 66%, cifra que se trasladará al ahorro económico; y por otra parte, seremos un municipio más sostenible porque lanzaremos menos emisiones de CO2 a la atmósfera», señaló el primer teniente de alcalde de la localidad, José María Andrés.

Ayuda retornable

La ayuda recibida es de carácter retornable a 10 años, con un primer ejercicio de carencia. «Los casi 70.000 euros que tendremos que devolver cada año durante una década es una cantidad inferior al ahorro que supondrá la nueva facturación anual del consumo del alumbrado público», explicó.

El plan contempla la sustitución de lámparas de vapor de sodio y mercurio por luminarias led más eficientes, así como la instalación de un sistema de telegestión y de sensores de presencia en 50 luminarias de pasos de peatones. «En un solo proyecto se culminará todo el cambio», concluyó Andrés.