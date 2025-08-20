Municipios turísticos de Castellón reclaman poder ampliar las policías locales en verano

La llegada de la temporada estival que, además, cada año se alarga más al iniciarse prácticamente en el mes de junio y finalizar ya en pleno septiembre, no solo deriva en beneficios para los sectores económicos de los municipios turísticos de la provincia de Castellón, sino que también acarrea unas importantes dificultades a la hora de incrementar los operativos de la Policía Local para dar respuesta a las necesidades de unas localidades que, en algunos de los casos, multiplican hasta por 10 la cifra de residentes durante el verano, como ocurre en Orpesa.

De ahí que los responsables locales de estos municipios reclamen a las administraciones superiores que se les facilite, básicamente, la contratación temporal de efectivos para los meses de mayor afluencia de turistas.

«Hay que facilitar a los municipios que aumentamos mucho la población a contratar refuerzos temporales» Andrés Martínez — Alcalde de Peñíscola

En este sentido, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, incide en que «desde que no hay posibilidad de contratar policías de refuerzo para los meses de verano, implementamos el servicio con operativos, a través de horas extra, para que haya más presencia policial con el mismo personal. Una medida para la que cada año destinamos en torno a 150.000 euros».

Agentes de refuerzo

Martínez califica de «opción muy interesante» la posibilidad que había años atrás «de poder contratar policías de refuerzo, ya que permitía a la plantilla habitual evitar estar saturada de horas extraordinarias y garantizaba la ampliación de la ratio durante los meses de mayor crecimiento poblacional. Es por ello que considera que «deberían replantearse fórmulas que permitiesen a los municipios que multiplicamos población, realizar este tipo de contrataciones temporales, por cuanto sobredimensionar plantillas para todo el año no nos resulta viable económicamente».

«Hay que buscar algún sistema que permita de manera flexible y rápida la cesión de policías entre municipios» Jorge Monferrer — Alcalde de Burriana

En un tono similar se expresa el primer edil de Burriana, Jorge Monferrer, quien hace hincapié en que «durante la reciente visita del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ya abordamos y dialogamos sobre la necesidad de implementar un sistema que permita, de manera flexible y rápida, la cesión de policías entre municipios, gestionada por la Generalitat. De esta forma, localidades que necesitan refuerzos de agentes de manera puntual en verano, por el turismo o por episodios como el Arenal Sound, podrían disponer de efectivos de forma casi inmediata».

«Echamos de menos el hecho de poder aumentar la plantilla en verano, como sí que se podía años atrás» Wences Alós — Alcalde de Moncofa

También el alcalde de Moncofa, Wences Alós, señala que «echamos de menos la capacidad de poder incrementar la plantilla de policía en verano, como sí que se podía hacer hace años. Y, además, el tener la oferta de empleo público congelada por el Gobierno hace que el gasto en horas extraordinarias se dispare pero, aun así, reforzamos la presencia policial».

Ampliación de plantillas

«Urge revisar los criterios de dotación de efectivos y de financiación para los municipios turísticos» Rafael Albert — Alcalde de Orpesa

En Orpesa, el munícipe, Rafael Albert, explica que «ya hemos iniciado un proceso para ampliar la plantilla». No obstante, advierte que «urge revisar los criterios de financiación y dotación de efectivos para municipios turísticos, porque los ayuntamientos no podemos enfrentarnos en solitario a esta realidad». Y añade: «Reforzar la Policía Local en verano es una cuestión de justicia y previsión, y debe abrirse un debate para poder reforzar los servicios de seguridad con equipos de policía de playas».

«Nos vemos en la obligación de tirar de horas extra para reforzar el servicio de la Policía Local durante el verano» Fabián Flos — Concejal de Policía de Benicarló

Por su parte, en Benicarló que, además, celebra estos días sus fiestas patronales de Sant Bartomeu, están inmersos en un proceso para incorporar ocho agentes de proximidad, «que patrullarán a pie por las calles del centro y también de las zonas más concurridas , incluidas las playas», apunta el concejal de Policía, Fabián Flos.

«La restricción del Gobierno en la oferta de empleo público provoca un gran aumento del gasto en horas extra» Susana Marqués — Alcaldesa de Benicàssim

Y en Benicàssim, la alcaldesa, Susana Marqués, lamenta «la imposibilidad de incrementar el personal durante el período estival y la restricción del Gobierno en la oferta de empleo público, lo que provoca un aumento considerable del gasto en horas extra».