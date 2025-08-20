Un mural revive antiguos túneles de l'Alcora

L’Alcora vuelve a apostar por el arte urbano como memoria viva de su historia. En la zona del Peiró, sobre la tapia de una de las bocas originales de las torrenteras de San Cristóbal, luce un nuevo mural creado por el pionero del grafiti en Castellón, José Rambla, conocido artísticamente como J-Sick y fundador de Murales Castellón.

La obra rinde homenaje a los antiguos túneles que, entre 1923 y 1926, fueron canalizados para construir la calle Ferrerets. Aquellas bocas de piedra se convirtieron durante décadas en el escenario de juegos, aventuras y misterios para los niños de la época. «Entraban por un lado, salían por el otro, se inventaban mundos dentro de la oscuridad húmeda de la torrentera...», recuerda el edil de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban.

Con el tiempo, los accesos fueron cerrados, pero ahora esta obra recupera la memoria colectiva. No es la primera vez que J-Sick transforma rincones alcorinos: ya lo hizo con el exitoso mural en la Placeta de la Cambra Agraria, donde plasmó costumbres, tradiciones y símbolos de la localidad.