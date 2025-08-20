Nules invierte 235.000 € en el cambio del césped y el riego en el estadio municipal

El Ayuntamiento de Nules ha completado el proceso de licitación del proyecto de sustitución del césped artificial del Estadio Municipal Antonio Pérez Balada, con la adjudicación de estas obras a la empresa Fieldturf Poligras, que tendrá dos meses, desde la firma del contrato, para ejecutar las mejoras previstas, que incluyen la renovación del sistema de riego por goteo, con un presupuesto que ronda 236.000 euros.

Estas instalaciones deportivas fueron objeto de una reforma integral en el año 2011, cuando se transformó el antiguo estadio en la infraestructura actual, incluida la instalación del césped artificial, y la creación de dos campos de fútbol 7 junto al principal de fútbol 11.

Como se destaca en las motivaciones del proyecto, se trata de un complejo deportivo «de uso diario debido a los entrenamientos de todas las categorías del club local y los partidos oficiales», además de otras actividades como los Jocs Esportius o el Dia de l’Esport en el que participan todos los colegios del municipio. Todo ese uso ha generado un deterioro evidente, «con fibras que han perdido la resistencia a la tracción y un exceso de caucho», lo que «aumenta significativamente el riesgo de lesiones».

El proyecto también incide en que «los cañones de riego existente no están adaptados a la normativa actual, que no permite que se encuentren sobre la superficie y tan próximos al rectángulo de juego», porque son una amenaza para los jugadores. Así que la propuesta pasa por sustituir la instalación actual por una con «seis cañones de riego de turbina emergente de largo alcance».

Dos meses de cierre

La empresa contratada deberá retirar el actual equipamiento deportivo sobre el campo, el césped existente y los cañones de riego; reparar la base sobre la que se colocará la nueva superficie; instalar el sistema de riego; limpiar las canaletas perimetrales para el drenaje del agua; instalar el nuevo césped y colocar el equipamiento. Para ello tiene un plazo de ejecución de dos meses.

Eso significa que, al menos durante ocho semanas, la cancha principal estará fuera de uso, por lo que el club de fútbol deberá buscar alternativas en otros municipios. A las familias de los jugadores se les ha informado desde el club que se han establecido contactos con municipios vecinos como la Vilavella y Moncofa, a falta de saber cuándo comenzarán oficialmente las obras.