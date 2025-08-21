Albocàsser encara la recta final de las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción

La localidad de Albocàsser vive de lleno las fiestas patronales que celebra en honor a la Virgen de la Asunción. De hecho, las celebraciones encaran su recta final con un buen número de actos dirigidos a todos los sectores de la población.

En este sentido, para este jueves la programación arranca a las 12.30 horas, con la popular Entrà de bous i vaques. Por la tarde es el turno de los toros en la plaza, con reses de la ganadería de los Hermanos Monferrer, de Forniche Alto (Teruel). Las vaquetes confiteres tomarán las calles del recinto taurino tras la salida de los astados de Sergio Rua, de Albocàsser.

Gastronomía festiva

La gastronomía será la protagonista de la noche, con la cena de pa i porta, a partir de las 21.30 horas, en la que colabora la Associació Cultural l’Assegador. El ball de plaça podrá el toque más costumbrista a la velada en la plaza Gaspar i Fuster.

Con todo, la actividad festiva tendrá continuidad en la medianoche, con una embolada infantil y un bou embolat de corro, del hierro de Sergio Rua. Y media hora después se iniciará la actuación de grupos musicales en el Barranc, mientras que el ritmo continuará en el pabellón para acabar la jornada.