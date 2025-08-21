Almassora refuerza el tratamiento contra plagas en el alcantarillado público
El Ayuntamiento ya trató el término municipal a principios de julio y Facsa aplicó medidas preventivas en mayo que repetirá en otoño
Almassora
El Ayuntamiento de Almassora está aplicando estos días un refuerzo de los tratamientos de desratización y desinsectación en la red de alcantarillado de pluviales del municipio, según han confirmado desde el consistorio.
El concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, explica que estas nuevas actuaciones tienen como objetivo «evitar la proliferación de ratas y cucarachas» e insiste en el hecho de que se trate de un refuerzo, porque ya se habían realizado tratamientos previos. De este modo, aspiran a «garantizar las condiciones óptimas de salubridad».
Las actuaciones anteriores se realizaron a principios de julio, por parte del consistorio, mientras que en mayo fue Facsa la que completó una intervención preventiva, que se repetirá en otoño.
