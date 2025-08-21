El Ayuntamiento de la Vall intensifica la supervisión de la nueva residencia tras recibir quejas de usuarios

Desde que en julio se materializara el traslado de los usuarios del Hogar Sagrada Familia de la Vall d’Uixó a la nueva residencia de mayores que el grupo Novaedat ha abierto en el municipio, la Concejalía de Servicios Sociales está haciendo un seguimiento periódico de la adaptación de las 64 plazas contratadas por el Ayuntamiento, una supervisión que se han visto obligados a intensificar estos días después de que varias personas hayan denunciado «desatención» de sus familiares ingresados en el centro privado.

La preocupación municipal se activó el pasado fin de semana, después de tener conocimiento por parte de este periódico de que un familiar había presentado una denuncia ante la Guardia Civil, como consecuencia de una caída de su madre, que acabó con un importante hematoma y una pequeña herida abierta en la cabeza. Según explica el hijo de la afectada a Mediterráneo, la denuncia fue consecuencia de la ausencia de una explicación «razonable» para el estado de su madre. Señala que la anciana «va siempre en silla de ruedas» y duerme en una cama de cota baja, es decir, sin patas.

Pero la mayor desconfianza se la generó el hecho de que, como pudo saber por la «poca» información que le dieron, su madre se había caído de la cama y la encontraron ya herida y en el suelo por la mañana. Su hijo, según afirma, no se enteró hasta bien entrada la tarde, «más de 10 horas después», cuando le llamaron para advertirle de que si iba a visitarla, la encontraría amoratada por el golpe.

Sabe que un médico la visitó y no consideró necesario su traslado, porque pese al hematoma, no vio indicios de preocupación. Sin embargo, el hijo decidió llevarla de urgencias al Hospital de la Plana «donde me dijeron que deberían de haberle hecho un TAC para descartar daños en el momento en que pasó».

«Después de días pidiendo pruebas, tuve que pinchar yo a mi abuela para hacerle la prueba de glucosa, porque me dijeron que no había nadie autorizado en ese momento, y la tenía en 44» Nieta de una de las usuarias

Días antes de que se produjera este hecho, otro familiar ya había presentado una queja, después de que, tras «insistir varios días» en que no veía bien a su abuela y de pedir que le realizaran unas pruebas médicas básicas «que no le hicieron», porque además de ser diabética era propensa a tener infecciones de orina, finalmente exigió hacerle un test de glucosa, «que tuve que pincharle yo porque me dijeron que no había nadie autorizado en ese momento, y la tenía en 44». Solicitaron una visita médica de urgencia al centro de salud y acabaron derivando a la anciana al hospital con un cuadro de «hipoglucemia, infección de orina y deshidratación severa». Su nieta afea «falta de profesionalidad» en la atención.

Explicaciones de Novaedat

Cuando este periódico se puso en contacto con el grupo Novaedat, su director general, Raul Planells, explicó que ambas incidencias forman parte de la rutina de cualquier centro de mayores, más si cabe en casos de grandes dependientes. Señaló que al conocer las quejas pidió un informe al personal y defendió que se siguieron los protocolos para este tipo de situaciones, «y lo importante es que las dos están bien». Planells lamenta que las familias tengan «la percepción» de que la comunicación no haya sido la adecuada y en ese caso, «pedimos disculpas».

Este miércoles hubo una reunión entre el concejal de Servicios Sociales, Jorge Marqués, y el director general de Novaedat, en la que se llegó a la conclusión de que debe mejorarse esa comunicación con los familiares y velar para que estas situaciones no vuelvan a repetirse, «porque no se puede perder la confianza de las familias», enfatizó Marqués, quien explicó que por la información solicitada y aportada por la empresa, en los dos casos relatados «se han cumplido los protocolos de atención».