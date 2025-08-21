Benicarló celebra los 65 años de su Mercado Central y la gala de Entidades

Dentro de la programación festiva, el Ayuntamiento de Benicarló celebró ayer los 65 años de historia del Mercado Central. El alcalde, Juanma Cerdá, la concejala de Comercio, Sonia Foix, la asociación de Vendedores del Mercado, la Reina y su corte de honor conmemoraron ayer este aniversario con un acto que sirvió para hacer un repaso por la historia de las instalaciones, para ver cómo han evolucionado las paradas y para conocer quién fueron los primeros paradistas.

En este sentido, durante el acto se rindió homenaje a tres vendedores históricos que vivieron en primera persona la puesta en marcha de este núcleo comercial en Benicarló: Juana Chau (de la pescadería Juanita), Francisco Monfort (de la pollería y huevería Monfort) y Rosa Usón Mulet (de la verdulería Gema).

Noche de entidades

Una de las noches más especiales de las Fiestas Patronales llegó ayer con la gala y homenaje a las entidades locales de Benicarló.

La reina, su corte de honor, representantes de decenas de asociaciones y colectivos, las personas homenajeadas de esta edición y las autoridades locales desfilaron en pasacalle desde el ayuntamiento hasta el recinto festivo acompañados por la Banda de Música de la asociación Musical Ciutat de Benicarló y la Colla de Dolçainers i Tabaleters.

A su llegada dio comienzo el baile de gala y el ramillete pirotécnico. Los reconocimientos de este año por parte del consistorio fueron dirigidos a Vicent Llorach, Persona Destacada en el ámbito de acción social y a Manolo Rico “El cortijero”, Persona Destacada en el ámbito cultural.

Por lo que respecta al ámbito del deporte, Brian Fariñas es este año el Mejor deportista de Benicarló; la Mejor trayectoria deportiva es para Carlos Añó; la Entidad destacada es el Club Natació Benicarló y el Mejor equipo la primera división del Club Mabel.

En la velada participaron también la fallera mayor y fallera mayor infantil de Benicarló, sus cortes de honor, los representantes de todas las Fallas de la ciudad, las representantes de la Coordinadora de Peñas y las nueve peñas, así como del resto de entidades locales de distintos ámbitos, tanto culturales como sociales y deportivas.