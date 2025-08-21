La campaña de exhumaciones de Vistabella localiza nuevos restos en el Tossal de l'Albagés y el Mas del Collet

La quinta campaña de exhumaciones de la guerra civil en Vistabella del Maestrat, que desarrolla el equipo científico de ArqueoAntro, ha dado ya resultados positivos en los trabajos iniciados la semana pasada en el Tossal de l'Albagés y el Mas del Collet. Las excavaciones han permitido localizar restos óseos de tres víctimas, así como varios materiales asociados al frente de guerra, entre ellos dos artefactos explosivos que han sido puestos en conocimiento y retirada por parte de los cuerpos de seguridad.

El trabajo de excavación se ha centrado en las localizaciones de cuerpos a partir de testimonios personales y de los datos recogidos en anteriores campañas, que han permitido recuperar los restos de 15 víctimas hasta fecha de hoy. Ahora, las prospecciones han confirmado de nuevo la importancia de esta zona como punto clave en los combates del Frente de Levante durante la guerra civil española.

Trabajo científico

El alcalde de Vistabella del Maestrat, Jordi Alcon, quien ha visitado esta mañana la zona acompañado de la diputada autonómica por Compromís, Vero Ruíz; y del diputado provincial David Guardiola, ha destacado “el extraordinario trabajo que están llevando a cabo el equipo de ArqueoAntro” para la recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas. “Su dedicación e implicación personal, con un trabajo científico y riguroso, ha hecho posible rescatar del olvido a 15 personas y dar paz a sus familias, solo en Vistabella”, añade el alcalde, quien recuerda que ArqueoAntro es una asociación científica sin ánimo de lucro.

Imagen de uno de los cuerpos hallados en la nueva campaña de exhumaciones de la memoria histórica en Vistabella. / Mediterráneo

Alcon incide también en la urgencia de continuar avanzando en la recuperación de la memoria democrática. “Son trabajos urgentes e imprescindibles, porque la memoria oral se va perdiendo con el paso del tiempo”, valora. “Las exhumaciones que hemos hecho hasta ahora han sido posibles a partir de testimonios orales. Se trata de recuerdos fragmentados, que pasan de generación en generación y que con el tiempo se diluyen, hasta el punto que muchas familias pueden quedarse sin la posibilidad de localizar a sus familiares si no actuamos con urgencia”, argumenta.

Intervención de continuidad

La nueva intervención da continuidad a los trabajos realizados en campañas anteriores y cuenta con una subvención de 20.000 euros incluida en el Plan de Recuperación de Memoria Democrática 2024-2025. La ayuda ha sido gestionada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La diputada autonómica Veònica Ruíz y el diputado provincial David Guardiola han visitado los trabajos junto al alcalde de Vistabella, Jordi Alcón. / Mediterráneo

A este respecto, Alcon ha lamentado la falta de financiación y de apoyo por parte de las instituciones, tanto de la Generalitat como de la Diputación, que “ha eliminado completamente las ayudas”. “Este es uno de los principales obstáculos con que nos encontramos a la hora de llevar a cabo los trabajos de exhumación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. En este caso, solo contamos con financiación del Ministerio. De hecho, somos uno de los pocos municipios de toda la provincia que hemos recibido esta ayuda”, explica el alcalde.