Los campaneros de Alfondeguilla niegan que se toque a difuntos para condenar el aborto y la eutanasia
Aclaran que se trata del 'Ángelus' y reclaman al colectivo local de Compromís que "pare inmediatamente esta campaña de odio y desinformación"
L'Associació de Campaners d'Alfondeguilla ha emitido un comunicado en el que niegan que en la localidad se toque a difuntos cada día para condenar el aborto y la eutanasia, como denunciaron desde el colectivo local de Compromís. "Queremos expresar nuestra más enérgica condena ante la manipulación deliberada y descarada de nuestro patrimonio cultural", afirman, a la vez que añaden que "un partido político local (en referencia a Compromís) ha orquestado una campaña de mentiras, afirmando que el roque del Ángelus es una iniciativa del cura para denunciar el aborto y la eutanasia".
Y es que el martes, desde la formación valencianista manifestaron su rechazo a la actuación del párroco del municipio, quien realizó un toque simbólico, similar a la señal de muertos, después de las campanadas de las 12 horas por los abortos y la eutanasia. La formación considera que este gesto refleja una postura que limita el respeto hacia la libertad de elección de las personas, recordando que ambas prácticas están legalmente reconocidas y protegidas.
Al respecto, los campaners de Alfondeguilla califican de "falacia" esta afirmación e inciden en que "el toque del Ángelus que suena cada día al mediodía es una tradición centenaria y automatizada. No la realiza el cura, ni nadie. Es una programación que hace años que funciona, y su significado es exclusivamente religioso y de devoción, sin connotación política alguna.
"Es una falta de respeto"
Además, consideran que "es una falta de respeto intolerable utilizar nuestras campanas, símbolos de nuestra fe y nuestra historia para general polémica y división con fines políticos. Esta instrumentalización barata y cínica nos indigna profundamente". Y aseveran que "las campanas de Alfondeguilla no son un arma política; son la voz de nuestro pueblo y de su historia".
Es por ello que reclaman "que pare inmediatamente esta campaña de odio y desinformación y que se respete nuestro patrimonio como se merece". Y exigen a Compromís que "pidan disculpas públicas por el ataque a nuestro patrimonio".
- Orpesa activa su plan contra la reserva de playa: retiran en una mañana 29 sombrillas y 35 tumbonas
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros
- Fallece Arantxa Garcia, concejala del Partido Popular de Benicarló
- Doble cogida en el 'bou' de Xilxes: Dos 'rodaors' acaban en el hospital
- Un pueblo de Castellón retrasa el horario de los 'bous al carrer' por la ola de calor
- De antiguos pajares a barrio para artistas: así revivirá un pequeño pueblo de Castellón
- El nuevo Eurosol de Benicàssim prepara su despegue: anuncian las obras para inicios del 2026
- Una playa de Castellón es la protagonista de cinco millones de cupones de la ONCE