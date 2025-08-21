Los campaneros de Alfondeguilla niegan que se toque a difuntos para condenar el aborto y la eutanasia

L'Associació de Campaners d'Alfondeguilla ha emitido un comunicado en el que niegan que en la localidad se toque a difuntos cada día para condenar el aborto y la eutanasia, como denunciaron desde el colectivo local de Compromís. "Queremos expresar nuestra más enérgica condena ante la manipulación deliberada y descarada de nuestro patrimonio cultural", afirman, a la vez que añaden que "un partido político local (en referencia a Compromís) ha orquestado una campaña de mentiras, afirmando que el roque del Ángelus es una iniciativa del cura para denunciar el aborto y la eutanasia".

Y es que el martes, desde la formación valencianista manifestaron su rechazo a la actuación del párroco del municipio, quien realizó un toque simbólico, similar a la señal de muertos, después de las campanadas de las 12 horas por los abortos y la eutanasia. La formación considera que este gesto refleja una postura que limita el respeto hacia la libertad de elección de las personas, recordando que ambas prácticas están legalmente reconocidas y protegidas.

Al respecto, los campaners de Alfondeguilla califican de "falacia" esta afirmación e inciden en que "el toque del Ángelus que suena cada día al mediodía es una tradición centenaria y automatizada. No la realiza el cura, ni nadie. Es una programación que hace años que funciona, y su significado es exclusivamente religioso y de devoción, sin connotación política alguna.

"Es una falta de respeto"

Además, consideran que "es una falta de respeto intolerable utilizar nuestras campanas, símbolos de nuestra fe y nuestra historia para general polémica y división con fines políticos. Esta instrumentalización barata y cínica nos indigna profundamente". Y aseveran que "las campanas de Alfondeguilla no son un arma política; son la voz de nuestro pueblo y de su historia".

Es por ello que reclaman "que pare inmediatamente esta campaña de odio y desinformación y que se respete nuestro patrimonio como se merece". Y exigen a Compromís que "pidan disculpas públicas por el ataque a nuestro patrimonio".