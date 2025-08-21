Nules refuerza la seguridad de los actos taurinos e instala un nuevo cadafal para el público

Cuando faltan dos días para que se inaugure el cartel taurino de las fiestas patronales de Sant Bartomeu de Nules, el Ayuntamiento confirma que en cuestiones de seguridad en los bous al carrer van a introducirse cambios. El principal tiene que ver con el uso de las rateras de puerta que se instalaron en octubre del 2023 para controlar el acceso de la res a la plaza Mayor y el recinto de la Vila, que se modificará tras observar un mal uso por parte de algunos espectadores.

La concejala de Fiestas, Blanca Silvestre, explica que a partir de este sábado, esas rateras «dejarán de estar cerradas en el momento de la salida del toro». Esa medida se tomó en su día para evitar que los astados se fueran de la plaza nada más salir, dado que el recinto de la Vila es muy grande, pero la Comissió del Bou detectó que algunos espectadores «las utilizaban como una ratera normal y se colocaban detrás, como si estuvieran fuera del recinto, y no era el caso». De hecho, esas barreras se abrían pocos minutos después de estar el toro en la plaza, lo que comprometía la seguridad de esos espectadores y de los voluntarios.

A partir de ahora, esas estructuras se utilizarán para lo que son más útiles, cerrar la plaza si se produce cualquier tipo de problema en la Vila, para tener cercado y controlado al toro, y para asegurar la entrada en toriles una vez finalizado el festejo.

Otra de las novedades de estas fiestas salvará el hueco que ha dejado el kiosco que hasta hace algunos meses permanecía en la plaza, pese a que llevaba cerrado desde hace tres años. Dado que la distribución de la plaza está pensada para un número determinado de cadafals, al retirarlo se quedó un hueco que el Ayuntamiento ha decidido llenar con el alquiler de un cadafal que se destinará al uso del público en general, y que se sumará a las gradas que tradicionalmente han ocupado la fachada del antiguo juzgado y sede del consistorio desde el 2011.

Revisión de los cadafals

En cuanto a la obligatoriedad de revisar y renovar alrededor de un 80% de los cadafales, por estar fuera de normativa, Blanca Silvestre confirma que las estructuras que ocupaban las esquinas, a las que se les indicó que estas fiestas debían modificar el hueco de paso vertical entre los barrotes, «están todas rectificadas», y durante el montaje, que se está realizando estos días, los miembros de la brigada municipal han podido comprobar que otras peñas han cumplido con las indicaciones que se les dio, no ha sido así con todas.

A falta de la revisión oficial que se realizará este jueves, con toda la plaza montada, Silvestre recuerda que el Ayuntamiento dio una moratoria para la rectificación o reconstrucción de los cadafals, en el caso que sea necesario, que acaba en octubre. «Estas fiestas, todavía se autorizará anular huecos con tablones o cintas de aviso, pero la peña que no haya adaptado su cadafal a la normativa para las fiestas de octubre, no podrá montar».

El sábado empiezan unas fiestas con 10 exhibiciones taurinas, 6 patrocinadas por peñas.