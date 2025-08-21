Onda compensará a los negocios que se vean afectados por las obras de la plaza España

El Ayuntamiento de Onda, en respuesta a las peticiones de los vecinos, ha anunciado la puesta en marcha de una línea de ayudas directas destinada a los hosteleros, comerciantes y autónomos de la Plaza España cuya actividad pueda verse afectada durante el desarrollo de las obras de remodelación de este céntrico espacio.

El inicio de esta reforma está prevista para septiembre, con el objetivo de «solucionar deficiencias estructurales como las filtraciones de agua al aparcamiento subterráneo o el desgaste del pavimento, al mismo tiempo que mejorará la accesibilidad de este céntrico enclave», concretan desde el consistorio.

El proyecto, que ha sido adjudicado a la empresa BECSA por un importe de 2,9 millones de euros, contempla «un importante incremento del arbolado, la creación de amplias zonas de sombra y la incorporación de nuevo mobiliario urbano y espacios con juegos infantiles», indican desde el gobierno local. A su vez, «se pondrá en valor el patrimonio histórico con la instalación de una réplica del tren de La Panderola en una fuente monumental que se convertirá en punto de referencia de la plaza».

Según el calendario previsto, el 1 de septiembre comenzará la retirada de las terrazas de la plaza y, a mediados de mes, se iniciará el vallado de la zona interior para dar comienzo a los trabajos de remodelación.

Dado que el plazo de ejecución es de 12 meses, el Ayuntamiento ha planteado esas ayudas de compensación que oscilan desde los 2.000 euros por establecimiento que tengan terraza, y de 1.000 para los negocios no dispongan de ella. Con ello, «se respaldará a quienes cada día generan empleo y dinamizan la economía local», defienden.

La alcaldesa, Carmina Ballester, destaca que «hemos estado y seguiremos estando al lado de nuestros comerciantes, hosteleros y autónomos que llenan de vida nuestro municipio», porque «no queremos que nadie se vea afectado por estas obras, que sin duda transformarán esta plaza en un espacio mejor para las futuras generaciones».

Esta medida es la culminación de varias reuniones mantenidas por Ballester y otros integrantes del equipo de gobierno con los comerciantes y hosteleros de la zona, en las que se recogieron sus propuestas.

Desde el Ayuntamiento aseguran que la propia alcaldesa ha visitado los establecimientos de la plaza España para informarles personalmente sobre esta nueva línea de ayudas, así como para comunicarles que próximamente se habilitará todo el procedimiento «para poder solicitarlas de forma ágil y sencilla».