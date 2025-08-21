Restaurarán la fachada y acceso de un histórico hotel del interior de Castellón

El Hotel Cardenal Ram, uno de los edificios más emblemáticos de la capital de Els Ports, prepara una nueva intervención destinada a recuperar parte de su valor patrimonial. La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado el proyecto de restauración de la fachada y de reforma del acceso del histórico inmueble, con un presupuesto total de 75.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La actuación contempla dos puntos clave. Por un lado, la rehabilitación del escudo que preside la fachada ,y por otro, la puesta en valor del hall interior, con especial atención a los dos arcos que caracterizan el inmueble.

El proyecto permanecerá en exposición pública durante 20 días, periodo durante el cual se podrán presentar alegaciones. Si no se registran reclamaciones, la aprobación será definitiva y las obras está previsto que comiencen antes de que finalice el 2025.

La última actuación, en 2013

Propiedad de la Diputación, el Hotel Cardenal Ram es un símbolo para los vecinos de Morella, tanto por su valor arquitectónico como por su relevancia turística. Su última gran reforma se llevó a cabo hace 12 años, en el 2013, cuando la institución provincial invirtió más de un millón de euros en una restauración integral que permitió reabrir el palacio después de tres años del cierre.

Con esta nueva inversión, el gobierno provincial busca reforzar la conservación del edificio y garantizar que siga siendo un referente tanto para vecinos como para visitantes de la comarca.