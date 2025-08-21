Susana Camarero destaca en Xilxes los 400.000 euros que el Consell ha destinado para playas accesibles

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha visitado este jueves la localidad de Xilxes, donde ha aprovechado para poner en valor la inversión realizada por la Generalitat, que suma unos 400.000 euros, en materia de accesibilidad de las playas de la Comunitat.

Camarero se ha paseado por la del Cerezo, acompañada por el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; y el alcalde de la localidad, Ismael Minguet. En su comparecencia ha afirmado que «hacer accesibles las playas supone ser una Comunitat integradora y que no se deja a nadie detrás, porque desde el Consell consideramos un reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad poder facilitarles la vida, que puedan disfrutar de las playas en verano y que las políticas sociales que impulsamos favorezcan que sus vacaciones estén adaptadas a sus situaciones».

La Comunitat, según ha enumerado, cuenta con un total de 87 puntos de su litoral que son accesibles, que se reparten en 46 municipios, 14 de ellos en la provincia de Castellón. Unos espacios que disponen de sillas y muletas anfibias, servicio que permite una autonomía total y la posibilidad de entrar al agua del mar a las personas con movilidad reducida. Además, hay aparcamientos reservados, rampas y pasarelas especiales para sillas de ruedas, lugares con sombra, cabinas adaptadas y personal de apoyo.

El alcalde, Ismael Minguet, ha incidido en que «la playa accesible de El Cerezo comenzó su andadura en el 2004 y en 21 años se ha posicionado como un referente».