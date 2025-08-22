Almassora completa la renovación del césped artificial del campo de fútbol municipal de Boqueres

El Ayuntamiento de Almassora ha completado la sustitución del césped artificial en el campo de fútbol 8 en Boqueres, que podrá estrenarse con el inicio de la nueva temporada.

Así lo ha destacado este viernes la alcaldesa, María Tormo, que con el concejal de Deportes, Francisco Soriano, ha visitado las instalaciones municipales donde se han realizado los trabajos en verano, «aprovechando el descanso de las competiciones».

Este espacio que, como destacan desde el gobierno local, emplean a diario numerosos jugadores, dispone de una renovada superficie de juego que sustituye a la anterior, que tenía más de 20 años, lo que le restaba al terreno propiedades biomecánicas. La alcaldesa explica que la actuación, llevada a cabo por la empresa Fieldturf Poligras S. A., ha supuesto una inversión de 117.054,95 euros, dando respuesta a una demanda de los clubs.

El césped artificial anterior, que ha sido reutilizado en otras instalaciones municipales, se ha cambiado por un modelo combinado de hilos monofilamentos y fibrilados en la misma puntada con una superficie de 2.726 m2 (41,30 metros de largo por 66 metros de ancho) que «sin duda, permitirá a los jugadores una práctica en condiciones más óptimas», destaca.

Francisco Soriano indica que esta inversión hace posible que «se gane amortiguación en el balón durante el juego, reduciendo también las lesiones en la práctica deportiva».