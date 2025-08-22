Las obras que ponen fin al Sector-5 de Nules empezarán en septiembre

Las obras de conexión del nuevo polígono del Sector 5 de Nules con la rotonda de la N-340, con la que se dará por concluido un proyecto de urbanización que habilitará 385.000 m2 de suelo industrial disponible, comenzarán en septiembre, con la previsión de que pueda procederse a la recepción oficial por parte del Ayuntamiento entre los meses de octubre y noviembre.

Así lo ha confirmado este jueves el concejal de Urbanismo, César Estañol, que ha querido incidir en las circunstancias en las que se ha producido la autorización de esta última fase de las obras, que acumula «años de un retraso incomprensible».

Los trámites para esta intervención se iniciaron en mayo del 2022, cuando el agente urbanizador solicitó la autorización al Ministerio de Transportes. Hubo que esperar a junio del 2023 para recibir una respuesta negativa a la petición, por la necesidad de incorporar diversas modificaciones en el proyecto de ejecución, que se subsanaron y se presentaron en diciembre del mismo año.

Se pidió una modificación más, que fue registrada en marzo del 2024, tras la que se indicó que ya se tenía «el contenido suficiente para someterse a información pública», aunque todavía con la condición de justificar o subsanar dos cuestiones, que la empresa clarificó en febrero del 2025.

Denuncia pública

El 11 de julio, Mediterráneo informó sobre el malestar generado en el municipio por «el bloqueo del desarrollo industrial de Nules por una cuestión burocrática», denunció el alcalde, David García. Después de meses de espera, el día 12, se inició la fase de exposición pública. El edil de Urbanismo asegura que «los empresarios no entienden cómo después de tantos años de trámites y de espera, haya tenido que salir en prensa para que completen un trámite que solo requería de una firma».

Asegura que en este tiempo «un par de empresas se había interesado por instalarse en Nules, y les tuvimos que decir que no teníamos terrenos disponibles», pese a que estaba completada la urbanización del Sector 5 a falta de esa conexión.

El anuncio del inicio de esta fase final de las obras coincide en el tiempo con otro trámite relevante en materia de reindustrialización: la creación de la primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) que agrupará a las empresas ubicadas en el polígono La Mina, el más grande de la localidad, por superficie y número de industrias. Estañol señala que ya existía una asociación, que ahora se articulará a través de esta figura oficial vinculada con el Ayuntamiento «que permitirá obtener más recursos para invertir en mejoras».