Herido grave en una cogida en los bous a la mar de Benicarló

Un joven resultó ayer herido grave en las celebraciones del Bou a la Mar de Benicarló a consecuencia de una cogida, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de Vinaròs.

Como se puede ver en el vídeo que encabeza la noticia, el aficionado fue sorprendido por el toro, que le dio cornadas y revolcones en el recinto que se habilita en el puerto deportivo. Finalmente, el joven cae al mar, donde es atendido rápidamente por los ocupantes de la barca habilitada para emergencias.

Hoy será el último día de los Bous a la Mar, uno de los actos más destacados de las fiestas de Benicarló.