Herido grave en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
Fue trasladado al hospital de Vinaròs
Alba Boix
Benicarló
Un joven resultó ayer herido grave en las celebraciones del Bou a la Mar de Benicarló a consecuencia de una cogida, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de Vinaròs.
Como se puede ver en el vídeo que encabeza la noticia, el aficionado fue sorprendido por el toro, que le dio cornadas y revolcones en el recinto que se habilita en el puerto deportivo. Finalmente, el joven cae al mar, donde es atendido rápidamente por los ocupantes de la barca habilitada para emergencias.
Hoy será el último día de los Bous a la Mar, uno de los actos más destacados de las fiestas de Benicarló.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Orpesa activa su plan contra la reserva de playa: retiran en una mañana 29 sombrillas y 35 tumbonas
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros
- Doble cogida en el 'bou' de Xilxes: Dos 'rodaors' acaban en el hospital
- De antiguos pajares a barrio para artistas: así revivirá un pequeño pueblo de Castellón
- El nuevo Eurosol de Benicàssim prepara su despegue: anuncian las obras para inicios del 2026
- De San Fermín a Burriana: el imponente Cebada Gago que no corrió en Pamplona se exhibirá en la Misericòrdia 2025
- Una playa de Castellón es la protagonista de cinco millones de cupones de la ONCE
- Restaurarán la fachada y acceso de un histórico hotel del interior de Castellón