Pirotecnia, agua, espuma y música marcan el ritmo del estallido festivo de las patronales de Nules

Los tres cohetes disparados desde el balcón del ayuntamiento de Nules al mediodía de este viernes han supuesto el arranque de las fiestas patronales de Sant Bartomeu, que se prolongarán hasta el último día del mes de agosto, con el que la población cerrará un intenso verano.

El momento de la popular Crida ha supuesto la inauguración oficial, aunque las calles del municipio llevaban ya varios días preparándose para lo que está por venir. De hecho, los casales llevan desde principios de semana ambientados con los preparativos.

Tras la montà de cadafals del miércoles, la evidencia de que las patronales ya han llegado se ha dejado sentir este viernes desde bien pronto, cuando el agua ha empezado a correr entre unos peñistas a los que no les falta la motivación, en especial los más jóvenes, que son los que han protagonizado una Crida que los últimos años ha modificado su día de celebración y su horario, en la búsqueda de la convocatoria más conveniente para ser más participativa.

Otra novedad de las fiestas tiene que ver con la intención del Ayuntamiento de crear un símbolo que una a los vecinos en torno a sus celebraciones. Tras la creación de la marca Nules Batega vinculada a las patronales, ha llegado su materialización, con la edición de unos vasos especiales de plástico, con la marca impresa y preparados para poder llevarlos colgados del cuello. Se logra así un nuevo objetivo, popularizar la marca y reducir la generación de residuos, al menos, ese es el propósito. Hoy se han podido ver muchos de esos recipientes cumpliendo con su función.

La reina de la Vila, Laura Gómez Recatalá, acompañada por las integrantes de su corte de honor, Ioana Rodríguez Antoniu, en representación de Caixa Rural Nules, y Noelia González Roselló, dama del raval de Sant Xotxim, se ha encargado de llamar a la participación a las peñas y disparar el primero de los cohetes que marcan la inauguración de la programación.