Solo una empresa opta a adecuar por casi un millón la nave BIC de la Real Fábrica de l'Alcora

Civicons Construcciones Públicas SL de Castellón es la única empresa que se ha presentado a la licitación de la obra de acondicionamiento como espacio polivalente de la nave BIC (Bien de Interés Cultural) de la Real Fábrica de l’Alcora, con el objetivo de adecuarla para la realización de distintas actividades formativas y culturales.

El Ayuntamiento de l’Alcora sacó a licitación este proyecto hace dos meses con un presupuesto base de 923.291 euros y la mercantil a la que la mesa de contratación propone para la adjudicación ha efectuado una ligera reducción de la inversión de unos 2.000 euros.

Desde el consistorio señalan que la previsión es que las obras arranquen en el último trimestre de este ejercicio para que, como se contempla en pliego en lo relativo al plazo de ejecución, las mismas concluyan durante el verano del próximo año 2026.

La intervención contempla la adecuación de más de 1.000 m² de superficie de la Real Fábrica para convertirlos en un espacio polivalente cubierto, preparado para acoger una amplia variedad de actividades escolares, congresos, conciertos, jornadas deportivas y lúdicas, exposiciones, talleres, ferias, charlas o propuestas de ocio.

Como explica el alcalde e l’Alcora, Samuel Falomir, la nave estará a disposición tanto del Ayuntamiento como de las entidades y asociaciones locales, con el objetivo de fomentar la vida cultural, educativa y social del municipio. «Esta actuación supondrá un paso decisivo en la recuperación progresiva del conjunto fabril, declarado BIC, y se sumará a espacios ya restaurados, como la Nave de los Hornos, así como también a los que vendrán con la futura rehabilitación del área fundacional. Ambas actuaciones permitirán superar el 50% de superficie recuperada del recinto», destaca.

El proyecto incluye una serie de trabajos que resultan claves para adaptar la nave BIC a su nuevo uso como espacio público. En primer lugar, se llevará a cabo la limpieza y consolidación estructural del edificio, garantizando la estabilidad de la nave y respetando su configuración industrial original. Además, la cubierta será completamente renovada, al igual que los acabados interiores.

La accesibilidad, garantizada

La accesibilidad es otro de los pilares fundamentales del ambicioso plan de intervención, de manera que se incorporarán rampas, aseos adaptados y se asegurará que todas las zonas del edificio sean plenamente accesibles para personas con movilidad reducida.

Asimismo, se instalarán nuevos sistemas eléctricos, una iluminación eficiente y un sistema de climatización diseñado bajo criterios de eficiencia energética, que permitirán un uso cómodo y sostenible del espacio durante todo el año. Y se adecuarán el espacio escénico y las zonas auxiliares.

La actuación cuenta con una subvención de 498.446 euros del programa europeo para la rehabilitación del patrimonio público, que se financia a través de los fondos Next Generation.