Benicarló se traslada a la Edad Media en plenas fiestas de Sant Bartomeu
La reina de las fiestas y su corte de honor encabezaron la comitiva inaugural del acto
La reina de las fiestas patronales de Benicarló, Marina Jiménez, acompañada por su corte de honor, el alcalde y las autoridades locales, encabezaron ayer al acto de inauguración del Mercado Medieval, que permanecerá abierto hasta mañana por la noche.
El recinto, ambientado y atrezzado con motivos de la época, se extiende por la plaza San Bartolomé, el paseo de Ferreres Bretó y varias calles del núcleo antiguo.
Los puesto ofrecen todo tipo de productos artesanos y naturales como cosmética, embutidos, bebidas, hierbas aromáticas, moda y complementos, así como juguetes y regalos para todas las edades.
Recepción oficial
Por otra parte, el alcalde, Juanma Cerdá, recibió ayer al director de la Serenata a San Bartolomé, David Rivas, que llegará esta noche, como es tradición, a la plaza que lleva su nombre, a las 21.00 horas.
La asociación musical Ciudad de Benicarló ofrecerá, de la mano de Rivas, un concierto especial como acto previo al día del patrón, Sant Bartomeu, que es mañana, 24 de agosto.
