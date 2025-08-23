El ‘Bou del poble’ llena el recinto de la Vila de Nules

Con rigurosa puntualidad, a las siete de la tarde de este sábado, Nules estrenaba el cartel taurino de las fiestas patronales de Sant Bartomeu con el Bou del poble, un ejemplar de Aldeanueva que ha impresionado más por su aspecto que por el desempeño en la calle.

Que en el municipio había ganas de bous al carrer se ha comprobado desde los instantes previos a la salida, cuando una marea de gente ha ido adentrándose en el recinto de la Vila desde los cuatro puntos cardinales para llenar cadafales y buena parte de las casas que se distribuyen por el amplio recinto.

Siempre hay expectación cuando del primer toro de la programación se trata, más si cabe cuando esa cita coincide, como ha pasado este año, con la víspera de la fiesta mayor. La tradición establece que es el Ayuntamiento el que paga los dos toros que se exhiben, y la afición espera calidad. Para la ocasión, la Comissió del Bou escogió un hierro de prestigio, con prometedores antecedentes, aunque nada se sabe de la bravura de los astados hasta que salen del cajón.

Salida enérgica

El de Aldeanueva ha protagonizado una salida enérgica y ha embestido con fiereza contra las estructuras metálicas en varias ocasiones, pero pronto ha demostrado poco ánimo para algo más que deambular y protagonizar alguna peligrosa arrancada, en especial por las calles que nacen de la plaza. Sobre la arena, por mucho que los rodaors se han empeñado, no ha querido dar más de sí.

Espectacular imagen del toro de Aldeanueva encarándose a un cadafal en las fiestas de Nules. / Jose J. Monton

Cuarenta y cinco minutos después de los tres cohetes que anunciaban el inicio del festejo, se ha disparado el que lo cerraba. No ha habido nada que reprochar a la elección por su planta, pero la tarde no será recordada por el espectáculo.

La concejala de Fiestas, Blanca Silvestre, destacaba la función que desempeñan los 23 voluntarios que integran la Comissió del Bou. Personas que asumen la responsabilidad de adquirir los toros, organizar el festejo, preparar el recinto y supervisar que todo se desarrolla con normalidad.

Voluntarios y peñas

Detalla que el grupo se distribuye las tareas que no se ven cuando la afición llena el recinto, pero que son esenciales para el desarrollo del festejo, como la apertura y cierre de barreras, la colocación y retirada de camillas en diferentes puntos, la vigilancia de que se cumple el reglamento en cuanto a la edad de los participantes y el estado físico de quienes están dentro del recinto, incluido el toro.

La edila también incide en la implicación de las peñas en la confección del programa taurino y que este año han hecho posible que se alcance esa cifra de diez cerriles. Explica que «aunque hay algunas habituales, otras van cambiando». Las peñas El Bou, Cultural Taurina y Devoció pel Bou «son las más asiduas», a las que en esta ocasión se han sumado L’Esgarró y Gent de Perla. Coordinadas por la Comissió del Bou, compran el animal y se distribuyen los días.

Silvestre recuerda que el Ayuntamiento asume las garantías legales y administrativas de la organización, con la contratación de los seguros, el servicio sanitario y el veterinario.

Nules celebrará este domingo el día de su patrón, con la misa y la procesión, como actos principales.