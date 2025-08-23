El chupinazo abre la puerta de las fiestas de Vall d’Alba
Entre los actos que van a celebrarse los próximos días, destaca el encierro de toros cerriles de Partido de Resina de mañana
La plaza Mayor de Vall d’Alba se llenó ayer de color, música y alegría para dar la bienvenida a las fiestas patronales 2025. La reina de las fiestas, Avril Navarro Falomir, acompañada por sus damas y cavallers, prendió la mecha del chupinazo que marcó el inicio oficial de diez intensos días de celebraciones y que abrió una tarde especialmente animada con propuestas como el campeonato de beer pong organizado por la AC Taurina Valldalbense, el tardeo de l’Associació de Joves con el grupo Marisma Rumba o la cena monumental de inicio de fiestas, a la que más de 800 personas acudieron con la camiseta especial del Centenario con la leyenda impresa I love Vall d’Alba.
Las fiestas, dedicadas a la Inmaculada Concepción y a San Juan Bautista, llegan en un año muy especial, al conmemorarse el centenario de la población.
Sobre la jornada de ayer, la alcaldesa, Marta Barrachina, destacó que «hemos vivido un arranque de fiestas espectacular, con una plaza llena de vecinos y visitantes que han demostrado que el espíritu de Vall d’Alba está más vivo que nunca». A su vez, la primera edila recordó que «este es un año histórico para nuestro pueblo y queremos que cada acto sea una celebración de lo que somos y de lo que nos une».
Encierro de cerriles
En la programación destacan citas como la cena monumental, el emocionante y siempre multitudinario encierro de toros cerriles con astados de la ganadería de Partido de Resina de mañana domingo.
Barrachina, animó a «sumarse a estas celebraciones, que son reflejo de nuestra identidad, para disfrutar de unos días en los que reencontrarnos y disfrutar».
