Onda fomenta el diálogo para concienciar sobre la prevención del suicidio

El Ayuntamiento de Onda organizará el próximo 18 de septiembre la III Jornada de Prevención de la Conducta Suicida, un encuentro abierto a la ciudadanía que tendrá lugar en La Cassola de la Casa de la Cultura, de 9.00 a 13.30 horas, y que reunirá a especialistas, entidades y vecinos para compartir conocimientos, experiencias y estrategias de prevención.

La jornada, organizada conjuntamente por las áreas de Bienestar Social y Ciudad Saludable, arrancará a las 9.00 horas con la recepción de participantes y entrega de material. A las 9.30 se llevará a cabo la presentación oficial, seguida de la ponencia Hablemos más. Estrategias de prevención y promoción de la salud, a cargo del psicólogo fundador y CEO de SEMBREM, Jesús Pelluch Ramos, una entidad social especializada en proyectos de salud pública que trabaja para mejorar la salud mental y generar entornos más saludables y resilientes.

A las 11.15 horas se proyectará el documental El estigma del silencio, una obra dirigida por Sergio Hernández que combina los testimonios de víctimas, supervivientes, familiares y expertos en salud mental, con un mensaje profundamente preventivo y esperanzador. La proyección irá seguida de un coloquio con el propio director y referentes de distintos ámbitos de abordaje de la salud mental.

En este sentido, el concejal de Servicios Sociales de Onda, Óscar Valero, ha afirmado: “Estamos comprometidos con la salud mental, porque detrás de cada acción preventiva hay vidas que podemos salvar” “Jornadas como ésta son una oportunidad para sensibilizar, derribar estigmas y acercar a la ciudadanía herramientas útiles para mejorar su bienestar emocional“, ha añadido.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar en la jornada pueden inscribirse de forma gratuita a través del formulario <https://forms.gle/XK2QAR9QNqepiER29>. Con esta tercera edición, el consistorio reafirma su apuesta por impulsar espacios de reflexión y formación que permitan avanzar hacia un modelo de ciudad más consciente, solidaria y preparada para afrontar los retos en materia de salud mental.