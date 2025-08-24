Alcalà proclama a sus 20 festeras en una noche marcada por el centenario de la bandera municipal

Las Fiestas Patronales de Alcalà-Alcossebre vivieron este sábado por la noche uno de sus momentos más esperados con la proclamación de las 20 festeras del 2025. La plaza de la Iglesia de Alcalà se llenó de vecinos para asistir a un acto que comenzó con un homenaje a la bandera municipal, coincidiendo con el centenario de los honores reales que se le concedieron hace 100 años.

La bandera entró en la plaza acompañada por el himno nacional interpretado por la Asociación Musical Santa Cecilia y se situó en el centro del escenario presidiendo toda la velada. Los jóvenes Arianna Arrufat y Rafa Vinuesa fueron los presentadores del acto.

Las 20 festeras del 2025

El momento más emotivo llegó con la proclamación e imposición de bandas a las 20 festeras: Daniela Stanev Segarra, Luz Fabregat Pitarch, Júlia Cartes Benaicha, Noa Álvarez Chamorro, Maria Albert Egea, Gemma Ouakili Miralles, Naroa Espada Jaime, Lucía Casanova Roca, Lola Roda Serret, Maria Cherta Esteller, Victoria Safont Loriente, Iciar Beltrán Sánchez, Brenda Grau Mañez, Nerea Sanz Ebrí, Lea Palacios Cherta, Vanessa Herrmann Kuna, Mari Carmen Díaz Velasco, Carolina Gallén Roda, Salma Fresquet Ahansal y Gisela Salvador Soriano.

El alcalde de Alcalà durante su discurso. / MEDITERRÁNEO

El alcalde, Francisco Juan, subrayó en su discurso que “contar con una representación tan grande de festeras es una de las mayores alegrías que podemos tener como pueblo ya que demuestra que nuestros jóvenes se identifican con nuestra manera de entender nuestras fiestas y tradiciones”.

También las festeras del 2024 tuvieron su momento de despedida, recordando la experiencia de su año de representación.

Un espectáculo visual en la fachada de San Juan Bautista

La escenografía de la iglesia de San Juan Bautista se completó con varios mappings proyectados sobre la fachada, en los que se incluyeron referencias al cartel de las fiestas y a símbolos locales como el campanario, el mar, los gigantes Empar y Joan y la tradición taurina.

El acto comenzó con un homenaje a la bandera municipal. / MEDITERRÁNEO

La noche incluyó además un número acrobático a cargo de Cirk About It y concluyó con un castillo de fuegos artificiales y la interpretación del himno de la Comunitat Valenciana por el tenor David Ferri y la Asociación Musical Santa Cecilia.

Fiestas hasta el 31 de agosto

Las fiestas en honor a San Juan Bautista y al Sagrado Corazón de Jesús continuarán en Alcalà-Alcossebre hasta el próximo 31 de agosto, con una completa programación de actos festivos y tradicionales.