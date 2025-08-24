Benicàssim refuerza la seguridad de seis parques infantiles con la renovación del suelo

Las obras de mejora del suelo en los parques infantiles de Benicàssim ya han concluido. El Ayuntamiento ha invertido 175.000 euros dentro del Plan de Inversiones para renovar cerca de 600 m2 de pavimento de caucho en seis zonas de juego, con el objetivo de reforzar la seguridad y el bienestar de los más pequeños.

Los trabajos se han llevado a cabo en los parques de plaza de Les Corts Valencianes, Torre Sant Vicent, Renaixença, Illot de Foradada, Illa Grosa e Illot Mancolliure. La intervención ha consistido en la demolición y retirada del antiguo suelo y la posterior instalación de un pavimento continuo que garantiza un uso más seguro y un mantenimiento más duradero.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha señalado que “seguimos trabajando para embellecer y mejorar los parques infantiles de Benicàssim. El proyecto dotado de 175.000 euros del Plan de Inversiones ha iniciado con la renovación del pavimento de los parques infantiles para garantizar la seguridad de los más pequeños de la casa”.

Renovación de los juegos

Por su parte, la concejal responsable del mantenimiento de parques y jardines, Vanesa Batalla, ha añadido que “se trata de una iniciativa que ya ha finalizado esta semana con la instalación de 600 m² de pavimento de caucho y que seguirá con la renovación de los juegos infantiles”.

Con este plan, aprobado en pleno municipal, el consistorio busca además mejorar la accesibilidad de los parques y acondicionar los espacios públicos circundantes, que incluyen fuentes, baños, bancos, áreas de sombra y otro mobiliario urbano.

En una próxima fase, se procederá también a la reparación y reposición de los juegos que estén en mal estado de los parques infantiles del municipio, con el objetivo de dejarlos todos en las mejores condiciones posibles para el disfrute de los más pequeños.